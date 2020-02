Grande Fratello Vip 2020, nomination e pagelle/ Bacio Clizia e Paolo, ritiro Alberti, Pago e Serena è crisi!

Pagelle decima puntata Grande Fratello Vip 2020 e nomination

La decima puntata del Grande Fratello Vip 2020 è partita letteralmente col botto. Alfonso Signorini dà il via ad una puntata ricca di sorprese, colpi di scene e litigi. In apertura Licia Nunez accusa Adriana Volpe di programmare tutto all’interno della casa e rivela: “stanotte l’ho sentita dire a Paola Di Benedetto che si sarebbe giocata la sua vita privata in un’altra puntata”. La ex conduttrice della Rai però non ci sta e si difende: sei l’unica che continua a insistere sulle situazioni anche quando queste sono chiuse”. Onestamente sembra l’ennesima accusa di Licia Nunez lanciata per seminare zizzania nella casa da cui la Volpe ne esce nuovamente vincitrice. Voto 5 per la prima e voto 8 per la seconda che supera anche la nomination. Poi è la volta di Clizia Incorvaia che riceve una bellissima sorpresa da parte della madre e parla per la prima volta dell’ex marito Francesco Sarcina: “ho amato tanto questo uomo ma mi ha uccisa come donna, l’amore si è esaurito. Sono riuscita a rinascere”. Non solo, la Incorvaia all’interno della casa sembra aver trovato anche una forte complicità con Paolo Ciavarro con cui si è scambiata un romantico bacio al chiaro di luna. “Il cuore ha ragioni che la ragione non conosce. Per me è una cosa inaspettata, ho intrapreso questo viaggio per perdermi nelle loro storie. Non pensavo avrei vissuto una passione sotto le telecamere ma complice la luna di quella sera, ci siamo lasciati andare” ha detto la Incorvaia, mentre il figlio di Eleonora Giorgi sottolinea: “sono felice e imbarazzato”. Voto 7 per entrambi.

Pago e Serena: litigio in diretta al Grande Fratello Vip 2020

La puntata prosegue con l’ingresso di Pedro, il fratello di Pago che genera un acceso confronto in diretta nella casa del Grande Fratello Vip 2020 tra il cantante e Serena Enardu. La causa? Un like che la ex tronista ha lasciato poco prima di entrare nella casa ad Alessandro, l’ex tentatore di Temptation Island Vip per cui aveva preso una cotta. Il fratello di Pago lo mette in guardia: “da quando è entrata lei ti sei chiuso. Se lei ti ama davvero, deve aspettarti fuori. Per il tuo bene di artista lei dovrebbe uscire e lasciarti fare il tuo percorso”, ma Pago non vuole sentirne: “L’ho voluta io qua. Sto benissimo e ho bisogno di vivere questa cosa. Lei è innamoratissima di me”. Poco dopo scoppia la lite per questo like con la Enardu che si difende: “pago il fatto di essere una persona trasparente, avrei potuto non metterlo. Alessandro è un bellissimo ragazzo e mi fa piacere mettergli un like. Pedro ha investigato”. Voto 6 per entrambi. Durante la puntata anche Antonella Elia ha avuto modo di incontrare e chiarirsi con il fidanzato Pietro Delle Piane. “Non può avermi tradito” dice la Elia, mentre il fidanzato entra in casa lanciandosi in un lunghissimo bacio. “Non me la porta via nessuno, non c’è stato nulla, senza Antonella sono un uomo a metà e la mia ex mi sorreggeva” dice il fidanzato abbracciando forte la sua fidanzata con cui è pronto a mettere su in famiglia. Voto 7 per la Elia, lui onestamente sembra troppo teatrale.

Lory Del Santo si confronta con Antonio Zequila, mentre Barbara Alberti si ritira e lascia la casa

Ma le sorprese non finiscono qui, visto che nella casa del Grande Fratello Vip 2020 arriva anche Lory Del Santo per un confronto con Antonio Zequila. “Sono contenta di averti fatto arrivare all’Isola dei famosi, era la cosa che volevi di più” dice la showgirl che poi si lascia andare ad una serie di consigli all’attore: “hai la pessima abitudine di scegliere il locale quando inviti a cena le tue donne. Perché così ti metti d’accordo, fate la foto e non paghi la cena. Ti do un consiglio: corteggia donne non famose, non quelle ricche come Ivana Trump. Cerca di concentrarti su ragazze normali così magari te ne vai da casa di mammà”. Zequila conferma le parole della Del Santo e precisa: “Lory è una portatrice sana di simpatia. Per quanto riguarda l’Isola, posso solo dire che l’anno prima ero già riserva”. Voto 8 per la Del Santo che è sempre una garanzia, mentre per Zequila un 6. Sul finale poi l’annuncio a sorpresa di Barbara Alberti che decide di abbandonare il gioco: “non reggo emotivamente questo gioco, è stata un’esperienza bellissima, mi sento vile ma non ne posso più. Preferisco lasciare adesso che è tutto bello che dopo che potrebbe andare male”. Voto 5 per la giornalista che si è ritirata. Infine momento nomination con Serena Enardu e Licia Nunez che sono le più votate nella casa.



