Pago/ Quel silenzio su Miriana Trevisan e la canzone per Serena Enardu (Grande Fratello Vip)

Pago rivedrà Serena Enardu nella diretta del Grande Fratello Vip 4 di stasera? A quanto pare per il cantante è arrivato il momento di tirare le somme e dare forse una risposta all’ex fidanzata, con cui ha rotto durante l’esperienza di Temptation Island Vip. Tutto fa pensare che nella lotta fra mente e cuore abbia vinto il muscolo cardiaco e che la Enardu potrebbe ritornare ad essere la compagna di Pago. Le premesse ci sono tutte e i telespettatori hanno già attivato il conto alla rovescia in attesa del bacio fra i due. “Cinque mesi fa non mi amava più ora torna che mi ama alla follia, non è facile per me fidarmi”, ha detto il cantante agli amici, “ci ho pensato molto che il destino abbia voluto questa cosa qua”. A convincerlo però ci sarebbe proprio il comportamento della Enardu delle ultime settimane: non l’ha mai vista così innamorata di lui. Un sentimento, delle emozioni, che forse avrebbero cambiato il corso della loro storia d’amore anche gli scorsi mesi. “Così innamorata di me, così che non ce la fa, così bisognosa di me non l’ho mai vista”, ha detto, “in questo momento se mi chiedi ‘Vuoi tornare con Serena’, ti dico di sì. Il cuore di Pago batte per quella donna lì”. Intanto la Enardu regala un grande silenzio a tutti coloro che le chiedono di commentare gli interventi in tv di Miriana Trevisan. Durante un’ospitata a Pomeriggio Cinque, l’ex di Pago ha preferito non scendere nei dettagli e ha augurato alla coppia di essere felice. “Ho un brutto vizio”, dice Serena sui social, “molti di voi lo hanno capito, altri no perché continuano ad arrivare a raffica delle domande legate ad altre persone. Io ho il brutto vizio di non parlare degli altri se non in loro presenza”.

PAGO E LA PROMESSA ALLA MADRE…

Pago parla ancora della sua vita privata al Grande Fratello Vip 4, ancora una volta con l’amico Paolo Ciavarro. Il cantante ha svelato alcuni dei suoi sogni, come portare il figlio al parco di divertimenti della Disney a Parigi. “Non l’ho mai portato e l’ho sempre promesso”, ha sottolineato. Il discorso si è diretto poi verso la famiglia dell’artista e in particolare sulla casa in cui vive ancora la madre di Pago. “Vive in una casa che fu fatta abusivamente da mio padre perché eravamo sfrattati continuamente. E’ riuscito a comprare un terreno”, ha confessato, parlando di numerosi sfratti e difficoltà senza fine. Il padre di Pago però è riuscito ad un certo punto a fare cambio di terreno con un amico di famiglia e, nonostante si trattasse di un posto non edificabile, ha costruito la casa per l’intera famiglia. “Eravamo talmente messi male che in due notti fece fare una casa”, ha aggiunto, “ci ha aiutato mezza Quartu per farla”. Per questo il cantante ha fatto una grande promessa alla madre: in seguito alla morte del padre, la casa è diventata come un’eredità per il concorrente. “Fisicamente inizia ad avere anche dei problemi abbastanza importanti adesso”, ha aggiunto, “devo assolutamente farla stare in un posto… […] deve diventare una reggia per lei”. Clicca qui per guardare il video di Pago.

