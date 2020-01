Pago/ Serena Enardu sta per essere “archiviata”? (Grande Fratello Vip)

Pago è ritornato di nuovo nell’ombra, dopo essere finito al centro dell’attenzione per via del confronto con Serena Enardu nella Casa del Grande Fratello Vip 4. Il cantante ha dato persino un bacio alla sua ex, sintomo che provi ancora un forte sentimento nei suoi confronti, per poi essere attaccato dagli Highlanders. Dopo lo scontro fra Pago e i quattro (ora tre) gieffini del privè, Pago è ritornato a toni più miti ed è diventato persino quasi invisibile all’interno del loft. All’esterno però non è così tutto tranquillo, soprattutto alla luce delle recenti dichiarazioni di Miriana Trevisan. “Secondo me è ancora innamorato, ma ha perso fiducia. Sono certa però che non lascerebbe mai il Grande Fratello Vip per Serena perchè ora ha bisogno del suo spazio”, ha detto al settimanale Chi. Durante il confronto, Pago ha svelato di non aver voluto rispondere alle chiamate di Serena e ora sappiamo uno dei suoi motivi: ha scelto di stare con la sua famiglia e con il figlio in particolare, nel tentativo di voltare pagina. “Sicuramente sta soffrendo e non bisogna accanirsi contro lei”, ha detto ancora, aggiungendo anche che il figlio Nicola ha preferito andare a giocare piuttosto che assistere all’incontro fra il padre e l’ex fidanzata. “Ho pianto tanto… tutta la notte! Non so ancora se ho fatto la cosa giusta per ‘me’, ma sono sicura di aver fatto la cosa giusta per Noi”, scrive invece Serena su Instagram. Clicca qui per leggere il post di Serena Enardu.

Pago al Grande Fratello Vip: piomba il silenzio su Serena Enardu

Pago continua ad essere nei pensieri di Serena Enardu, anche se il Grande Fratello Vip 4 li sta tenendo lontani. Dopo aver svelato i suoi sentimenti in seguito all’incontro nella Casa, l’ex del cantante ha pubblicato sui social una foto con il figlio Tommaso e fra le righe forse c’è persino un pensiero su Pago. “Avere un figlio come te? Uno spasso. Non posso chiedere di più dalla vita… sì una cosina c’è”, dice aggiungendo un cuore rosso. Mentre Pacifico rimane in silenzio e non partecipa quasi del tutto alle dinamiche del reality, all’esterno Giovanni Conversano solleva un altro polverone e forse punta persino ad un faccia a faccia con Serena Enardu. L’ex fidanzato della tronista infatti ha rivelato alcuni particolari a Radio Cusano Campus in merito alla relazione fra la donna e il cantante. “Lei è ancora ossessionata da me, dal fatto di aver perso il suo giocattolo e non potendomi gestire, mi aggredisce! Ha continuato a tormentarmi anche quando era fidanzata con desiderio di visibilità e questo sta accadendo anche ora con Pago nonostante si sia asfaltata da sola”, ha dichiarato. Non è la prima volta che Conversano mette becco sull’ex coppia, visto che anche in occasione della loro partecipazione a Temptation Island Vip, ha deciso di dire la sua.

