Pago/ “Per me non è finita con Serena Enardu” (Grande Fratello VIP)

Pago è uno dei concorrenti del Grande Fratello VIP 4, il reality show condotto da Alfonso Signorini su Canale 5. Il cantante è uno degli indiscussi protagonisti di questa edizione visto che non appena entrato ha ricevuto una bellissima sorpresa: nella casa è entrata la ex fidanzata Serena Enardu con cui lo scorso settembre aveva partecipato a Temptation Island Vip. Un’esperienza che aveva visto la coppia uscire separata dal programma con Pago in lacrime. A distanza di diversi mesi però qualcosa è cambiato visto che la ex tronsita è voluta entrare, su invito di Alfonso Signorini, all’interno della casa per dichiarare tutto il suo amore all’ex compagno. Un momento davvero emozionante che ha coinvolto tutto il pubblico di Canale 5 e dei social, anche se in tanti non hanno gradito la tempistica da parte di Serena Enardu. L’atteggiamento della ex tronista non è piaciuto nemmeno ai coinquilini della casa visto che Pago, subito dopo la diretta, si è scontrato con Salvo Veneziano e Pasquale Laricchia. “Sembra che io sia il deficiente che si fa prendere in giro dalla gente” dice il cantante.

Salvo Veneziano a Pago: “ti ha fatto fare una figura di mer*a”

All’interno della casa del Grande Fratello Vip 4 l’ingresso di Serena Enardu non è passato inosservato. Se da un lato Pago è rimasto contentissimo di sentire dalla sua ex fidanzata che c’è ancora un sentimento, alcuni concorrenti si sono confrontati con il cantante condividendo un punto di vista completamente opposto. Il primo è stato Pasquale Laricchia che però si è prontamente difeso dicendo: “io non volevo parlare, lei mi ha chiesto il mio parere”. Poi è Pago a prendere la parola dicendo: “mi avete detto di tutto e non posso offendermi?”, ma è proprio allora che interviene Salvo Veneziano che, senza mezze misura, dice: “ti ha fatto fare una figura di mer*a, sono affari tuoi, tienitela”. Poi l’ex gieffino, ricordiamo che è stato squalificato dal programma, ha cercato di rincarare la dose precisando: “non ti vogliamo offendere, ma ti ha fatto fare una brutta figura”. Pago cerca di dire la sua e alla fine chiarisce con Laricchia che si scusa: “non volevo creare un disagio, scusami”.

Pago a Barbara Alberti: “Serena ha detto delle cose meravigliose su di me”

Per fortuna all’interno della casa c’è anche chi la pensa diversamente o chi ascolta le confessioni di Pago visibilmente contento di aver rivisto la sua ex Serena Enardu. Sul divano all’interno della casa, il cantante si è confidiamo e raccontato a Barbara Alberti dicendo: “forse è la cosa più forte che può avere un uomo, puoi essere invincibile se riesci a dimenticare. Poi sto male, mi ha fatto piacere vederla qua”. Il cantante ha poi proseguito dicendo: “è venuta qua, ha detto delle cose meravigliose su di me, che si è sbagliata. Lei è venuta qui e mi ha detto che è innamoratissima, ha capito che la sua vita senza di me in questo momento è così”. Non solo, Pago ha anche confessato di esserci rimasto male che il televoto da casa abbia votato per non farla restare: “qui saremo stati insieme, poteva provare a farmi capire che questa è la verità, che lei di me non può farne a meno perchè mi ama”. Una volta tornato in cucina, il cantante ha parlato anche con Adriana Volpe confessando: “per me non è finita, ma ora ho bisogno di prendermi del tempo per me. Pensi che ieri sera non volevo baciarla? Me la sarei baciata ed abbracciata, è stato palese per tutti, ma è una questione di non fare cazzate”.



