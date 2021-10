Pago, sorpresa a Miriana Trevisan al GF VIP/ Deluso per il bacio con Nicola Pisu?

Sorpresa in arrivo per Miriana Trevisan al Grande Fratello VIP 2021. Il suo ex marito Pago è pronto ad entrare nella casa per salutarla e incoraggiarla con un messaggio carico di affetto. Miriana Trevisan e il cantante Pago, infatti, sono ancora in ottimi rapporti nonostante la separazione di alcuni anni fa. L’ex gieffino e la showgirl hanno avuto una lunga storia d’amore negli scorsi anni, dalla quale è nato il frutto del loro sentimento, il simpaticissimo Nicola. Spesso lo vediamo nei video e nelle storie social del padre, che si mostra molto legato al suo ragazzo.

Katia Ricciarelli vs Miriana Trevisan/ "Non voglio essere presa per i fondelli"

Pago e Miriana Trevisan, la storia d’amore prima dell’arrivo di Serena Enardu

Dopo la storia d’amore con Miriana Trevisan, Pago si è innamorato di Serena Enardu, con la quale ha partecipato ad una rovente edizione di Temptation Island. Con Miraina Trevisan Pago era salito all’altare nel 2003: la rottura si è consumata dopo alcuni anni, in seguito ad un periodo di crisi che si è prolungato nel tempo tra alti e bassi. Tra di loro, anche dopo la rottura, è rimasto grande affetto e rispetto, soprattutto per il bene del piccolo Nicola. Vediamo cosa ne penserà Pago del bacio che la sua ex Miriana ha rifilato a Nicola Pisu durante la puntata di questa sera.

