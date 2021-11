Pago, Tale e Quale Show 2021 Il Torneo/ Lo “scontro” con Miriana Trevisan e il GF VIP

Pago torna a Tale e Quale Show 2021 Il Torneo, si rimette in gioco

Pago è sicuramente uno dei protagonista più attesi di Tale e Quale Show 2021 Il Torneo, anche perché viene da un paio d’anni in cui si è rilanciato decisamente. Sono lontanissimi gli anni di Parlo di te, quando era esploso su tutti gli schermi italiani, anche se il suo talento è rimasto oltre alla faccia da bravo ragazzo che l’ha sempre accompagnato. Alla sua voce fa da contraltare anche la bravura nel prendersi il palcoscenico. Vincitore dell’edizione 2020 del gioco classico ora si confronterà con altri grandi protagonisti, pronto a raccontarsi tramite le rime che canterà sul palco. Ma chi imiterà stasera nella prima puntata del Torneo? Difficile dirlo visto che non è stato anticipato niente in merito, quello che risulta abbastanza evidente è che Pago avrà la forza di mettersi nuovamente in gioco. Tra l’altro per lui oggi sarà una serata speciale infatti Pago si ritroverà a sfidare in prima serata a colpi di ascolti tv l’ex moglie Miriana Trevisan e il suo Grande Fratello Vip. Chi si aggiudicherà la prima serata di oggi 19 novembre?

L’esperienza del cantante Pago è stata coronata dal successo finale nell’edizione 2020, come già accennato, che a suo dire è stato un reale trionfo personale e gradino importante per la sua carriera; nello specifico, si è detto estasiato dal percorso e dall’obiettivo conquistato, frutto di scelte mirate dal punto di vista selettivo ed esecutivo ma che è anche dovuto alla bravura di chi si occupa di gestire travestimenti e trucchi del mestiere dell’imitazione. Durante la sua esperienza è riuscito ad ottenere consensi condivisi, sia dalla giuria che dal pubblico che ha potuto osservare le sue performance. Tra le esibizioni più gettonate e apprezzate, da quanto si evince tramite social è visualizzazioni, spiccano le rappresentazioni di Gianni Morandi e Rino Gaetano. Con “Scende la pioggia” e “A mano a mano” è riuscito a fare breccia nel cuore delle persone, riuscendo ad ottenere in entrambe le esibizioni delle sonore standing ovation.

I giurati sono stati inoltre unanimi nel regalare apprezzamenti di ogni genere verso Pago, sia in relazione alle sue abilità e capacità vocali, sia riguardanti la bravura nel riuscire a passare da un’imitazione all’altra riuscendo sempre a spiccare per credibilità e passione. Sono assolutamente da menzionare anche le rappresentazioni egregie di “Mi vendo” di Renato Zero e “Portami via” di Fabrizio Moro, dove è riuscito a generare energia ed emozione in maniera quasi indiscussa. Viste le premesse, Pago ha le giuste carte per riuscire ad emergere anche nel torneo che andrà in onda il prossimo venerdì, seguendo la falsa riga del percorso che l’ha portato alla vittoria.

