Pago/ “Vorrei tanto tornare insieme a Serena Enardu” (Grande Fratello Vip)

Pago rivedrà Serena Enardu nella puntata del Grande Fratello Vip 4 di questa sera? Date le sue ultime dichiarazioni nella Casa, è facile credere che l’ex possa varcare di nuovo la porta rossa per parlare con il cantante. “Vorrei tanto tornare insieme a Serena, anche se non sarei disposto a pentirmi”, ha detto il gieffino a Paola Di Benedetto, “lei ha sbagliato ad arrivare là [Temptation Island Vip, ndr] in una condizione così delicata. Colpa mia anche di non averlo capito, ma se avessi saputo non avrei mai rischiato”. Secondo l’ex Madre Natura invece non ci sono dubbi sul fatto che la Enardu avesse gli occhi da innamorata, durante il primo confronto. Anzi è sicura che avrebbe potuto fare qualsiasi cosa per riconquistare l’ex compagno. “Se una ragazza va a mettersi in una situazione mediatica del genere significa che è davvero confusa e non sa cosa vuole, ma quando è venuta qui si vedeva che era convinta del suo sentimento”, ha detto in merito all’esperienza dell’ex coppia nell’altro reality, cercando di confortare il cantante. Grazie alle sue parole, Pago è riuscito a sorridere un po’. Questo però non gli ha permesso di superare la sua stessa confusione: “Devo essere sicuro io adesso, non voglio avere ripensamenti in futuro”. Nessun commento intanto da parte della Enardu sui social, ma tanto spazio come sempre alla sua attività da influencer e qualche scatto con la sorella Elga Enardu.

Pago, Grande Fratello Vip 4: fra riflessioni e allenamenti

Pago trascorre ormai le sue giornate al Grande Fratello Vip 4 fra riflessioni e allenamenti. Anche se non sembra aver stretto un legame speciale con qualcuno in particolare, in questi giorni il cantante ha avuto modo di confrontarsi con Fabio Testi su temi delicati. I due si sono ritrovati a parlottare a tavola sul tema sentimenti. “Sono divorziato con Miriana [Trevisan, ndr]”, ha detto Pago, prima di raccontare quanto accaduto la scorsa estate. “Con Miriana ho un figlio che ha dieci anni”, dice ancora parlando del rapporto sereno con la sua ex, anche se ci è riuscito solo dopo qualche anno dalla separazione. Il fatto che Miriana abbia scelto di entrare nella Casa per sostenerlo, è per l’artista una prova di come il loro legame sia andato oltre la relazione ormai finita. Una situazione affine a quanto vissuto da Testi in prima persona, che ha approfittato del discorso per parlargli di come anche lui sia riuscito ad avere un buon rapporto con l’ex consorte. “Quest’anno la mia prima moglie è venuta a passare il Natale con me e i miei tre figli”, ha svelato, “una settimana fantastica, non la vedevo da trent’anni. Sono i ragazzi che contano. La vita ti fa fare esperienze, incontri… ma quello che contano sono i valori”.

