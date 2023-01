Paky, chi è nuovo concorrente di ballo di Amici 22/ “Le critiche per me sono…”

Amici 22, Paky é il nuovo concorrente del circuito danza

Paky Brunetti é ufficialmente un concorrente di Amici 22 di Maria De Filippi, e quando ormai si avvicina il via al serale la new entry si presenta come un gran talento al talent-show. Il nuovo allievo ballerino, promosso ad un banco di studio della danza ad Amici 22 da Alessandra Celentano che lo ha ingaggiato nel suo team in corsa per la vittoria del montepremi in palio al talent, si racconta in confidenza con il pubblico TV. Accade al rinnovato daytime di Amici 22 di Maria De Filippi, datato 26 gennaio 2023. Un momento TV in cui Paky si presenta come un inguaribile amante della danza: “La danza per me significa espressione, sfogo e soddisfazione-. Esordisce Paky Brunetti, nella sua clip di presentazione registrata al cospetto del giudizio del pubblico TV-. Sono introverso ma estroverso, concentrato e con voglia di fare”.

Amici 22, Gianmarco Petrelli gela Megan Ria: si lasciano?/ Duro sfogo: "La chiudiamo"

La passione per la danza e la smania di perfezionismo di Paky si traduce poi con ulteriori particolari sulla persona e l’artista che il ballerino di hip hop incarna: “non mi piaccio mai abbastanza- fa sapere il ballerino e new entry ad Amici 22 di Maria De Filippi, che pur essendo un rappresentante della danza modern si é fatto notare dalla maestra di danza classica, Alessandra Celentano, che lo ha promosso al talent show come membro del suo team, aprendosi quindi ad uno stile di danza di cui lei non può dirsi caposcuola -, e i commenti negativi sono benzina per me”.

Amici 22, chi sono i concorrenti al serale?/ Piccolo G primo nel canto e Paky primo..

Paky Brunetti é eliminato ad Amici 22, prima del via al serale del talent?

Paky Brunetti nasce a Napoli nel 2001 e studia all’Istituto IISS Itn. Duca Degli Abruzzi – di Bagnoli. Più decide di seguire lo studio della danza, la sua passione.

Paky intraprende l’esperienza TV dello studio della danza nella scuola Amici di Maria de Filippi, stagione televisiva 2022/2023, sfidando il ballerino Samuele Segreto, quando al secondo verdetto di due sessioni di confronto la professoressa Celentano decide di conferirgli l’ambito banco, ottenendo il consenso di tutti gli altri professori. Nella vita privata si direbbe sentimentalmente impegnato ed é attivo su Instagram.Per il resto, sembra proprio che Paky si presenti come un concorrente volitivo, disposto a tutto, soprattutto a dare il massimo impegno, pur di raggiungere il suo sogno che resta quello di fare arte attraverso i passi di danza. Ma non solo. In primis quello di emergere in TV per il suo talento nella danza. Nel frattempo, si fa sempre più vicino il serale del talent e Paky potrebbe non riuscire ad agguantare la maglia dorata per l’accesso alla fase finale del talent show prodotto e condotto da Maria De Filippi.

Amici 22: Paky eliminato e non va al serale?/Alessandra Celentano lo mette in guardia

Paky è l’ultimo ballerino ad aver conquistato la maglia di #Amici22, conosciamolo meglio 😉 pic.twitter.com/MMkpJLZwYV — Amici Ufficiale (@AmiciUfficiale) January 26, 2023

Intanto, per la quota concorrenti Big di Sanremo 2023 ed ex Amici 21, LDA manda in tilt il web rompendo il silenzio sul concept-album di Quello che fa bene…











© RIPRODUZIONE RISERVATA