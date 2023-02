Paky e Maddalena, flirt ad Amici 22?/ Dopo baci e abbracci, la fidanzata di lui…

Il rapporto tra Paky e Maddalena nella scuola di Amici 22

Nuovo flirt nella scuola di Amici 22? I fan del talent show di Maria De Filippi hanno notato un feeling speciale tra Paky che è entrato nella scuola più famosa d’Italia grazie ad Alessandra Celentano e Maddalena Svevi. I due trascorrono tanto tempo insieme e tra coccole e abbracci vari hanno dato modo non solo alla produzione di dedicare un momento al loro rapporto in una puntata del daytime, ma anche agli altri allievi della scuola. A commentare il rapporto speciale che è nato tra Paky e Maddalena è stato Piccolo G che ne ha parlato proprio con Maddalena.

“Ok tu lo adori! Se te lo dico è perché l’abbiamo visto tutti nel quotidiano. Lo vediamo più che bene nella vita di tutti i giorni” (qui il video). “E a te chi l’ha detto che io lo adoro? Dai che cretini che siete. Poi io non posso essere amica di nessuno che qui dentro succede il macello“, è stata la risposta di Maddalena.

La reazione della fidanzata di Paky

Paky è entrato nella scuola di Amici 22 da fidanzato e il rapporto nato con Maddalena ha scatenato la reazione del web che si è chiesto come stia reagendo la fidanzata di Paky di fronte ai momenti di tenerezza che si concede con Maddalena. Come fa sapere Biccy, tuttavia, non c’è nessun dramma da parte della fidanzata di Paky, sicura che tra i due ci sia solo un rapporto d’amicizia.

“Per il vostro dispiacere tra noi è tutto ok. E io so tutto prima di tutti. […] Vi darò una notizia sconvolgente, due persone possono essere amiche. Dopo 22 anni di programma ancora non avete capito che la produzione fa i taglia e cuci di quello che vogliono vendere“, le parole della fidanzata di Paky.

