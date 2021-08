Palazzi Vaticani/ Gli oggetti inediti custoditi dal papa: c’è volante di Schumacher

È dedicato a Città del Vaticano il Viaggio nella Grande Bellezza di Cesare Bocci in onda in replica questa sera su Canale 5. Nel corso della puntata, l’attore avrà modo di visitare Piazza San Pietro e soprattutto i Palazzi Vaticani, sede dei principali Dicasteri Pontifici. Sarà con lui Barbara Jatta, direttore dei Musei Vaticani, che lo guiderà nella scoperta delle attrazioni principali. Inevitabile soffermarsi sulla Cappella Sistina, 2.500 mq di affreschi tra cui spicca il celeberrimo Giudizio universale e l’ancor più nota Creazione di Adamo. Entrambe queste opere sono a firma di Michelangelo Buonarroti.

Dieci metri sotto la Basilica di San Pietro si trova la Necropoli, con le sue tombe pagane e cristiane. Alla luce del sole, invece, spiccano i Giardini Vaticani, che occupano in tutto 23 ettari su 44 (il 50% del piccolo Stato). Tornando agli edifici di cemento, invece, vediamo la Loggia della Benedizione da dove il nuovo papa si sporge una volta eletto al soglio pontificio.

Che cosa c’è nei Palazzi Vaticani?

Inevitabile parlare dei Palazzi Vaticani senza ripercorrere almeno in parte le storie dei vari pontefici che ci sono passati. Ognuno di loro ha lasciato una sua ‘traccia’ in termini di spiritualità e anche sul piano materiale: pensiamo per esempio ai regali con cui i pontefici vengono omaggiati dai loro ospiti vip, alcuni dei quali davvero particolari e mai visti prima. Uno di questi è il volante della Ferrari di Michael Schumacher, custodito proprio in una delle stanze dei Palazzi Vaticani.

Insieme al volante è presente anche una dedica: “Il volante della F1 Campione del Mondo a Sua Santità Benedetto XVI, pilota della cristianità”. Lo strano oggetto fu donato da Schumacher al Papa suo connazionale nel 2005. Allora Ratzinger era appena stato eletto: tedesco come lui, avrà sicuramente gradito il pensiero.

