Viaggio nella grande bellezza, Il Vaticano/ Anticipazioni: Cesare Bocci guida d’eccezione

ANTICIPAZIONI VIAGGIO NELLA GRANDE BELLEZZA, IL VATICANO

Mercoledì 18 dicembre, in prima serata, canale 5 trasmette Viaggio nella Grande bellezza, uno straordinario percorso tra le bellezze del Vaticano che sarà raccontata al pubblico attraverso tesori nascosti e luoghi mai visti che daranno vita ad un percorso suggestivo e imperidibile. Ad accompagnare i telespettatori in quello che sarà un appuntamento con l’arte, ma anche con la storia sarà Cesare Bocci che, questa sera, metterà da parte sil suo essere attore per indossare i panni di guida d’eccezione. Lo speciale è stato realizzato da Rti in collaborazione con RealLife Television e Vatican Media e con la regia di Roberto Burchielli e racconterà il Vaticano come nessuno ha finora fatto e che sarà impreziosito dagli interventi di testimoni, come il Cardinale Angelo Comastri, Vicario di Sua Santità per la Città del Vaticano, Monsignor George Gänswein, Prefetto della Casa Pontificia, Andrea Tornielli, direttore editoriale del Dicastero per la Comunicazione della Santa Sede, Barbara Jatta, direttore dei Musei Vaticani.

VIAGGIO NELLA GRANDE BELLEZZA, IL VATICANO: DA PIAZZA SAN PIETRO ALLA CUPOLA

Attraverso droni e tecniche di ripresa di ultima generazione, Viaggio nella Grande Bellezza, con la voce di Cesare Bocci, porterà il pubblico di canale 5 in una dimensione surreale e suggestiva alla scoperta di uno dei luoghi più affascinanti del mondo. Il viaggio comincerà da Piazza San Pietro dove, ogni giorno, si radunano non solo fedeli, ma anche visitatori che arrivano a Roma da ogni parte del mondo. Si arriverà così alla Cupola che sovrasta la capitale e che è considerata il simbolo della Città. Il viaggio di Cesare Bocci attraverso le bellezze del Vaticano continuerà verso i Palazzi Vaticani. Con il direttore dei Musei Vaticani, Cesare Bocci andrà alla scoperta della meravigliosa Cappella Sistina mostrando i 2500 mq di affreschi, tra cui il Giudizio Universale di Michelangelo e La creazione di Adamo del Buonarroti. Le telecamere, poi, si sposteranno nella Necropoli con le sue tombe pagane e cristiane, e nei Giardini Vaticani.

GLI EVENTI DRAMMATICI

Viaggio nella Grande bellezza continuerà attraverso i grandi eventi storici che hanno caratterizzato la storia del Vaticano. Dalle fumate bianche che hanno portato all’elezione dei Pontefici fino alla morte dell’amatissimo Papa Paolo Giovanni II che ha richiamato milioni di fedeli a Roma. Durante il viaggio, poi, Cesare Bocci racconterà un evento avvenuto durante i funerali di Papa Wojtyla. Sarà, inoltre, raccontata l’elezione di Papa Francesco. Infine, non mancheranno dettagli curiosi come il volante della Ferrari di Michael Schumacher custodito in Vaticano che il pilota donà al Papa nel 2005, con la seguente dedica: “Il volante della F1 Campione del Mondo a Sua Santità Benedetto XVI, pilota della cristianità”.



