Palermo o Padova promosso in Serie B?/ I risultati utili, finale playoff Serie C

Oggi sapremo chi tra Palermo e Padova sarà promosso in Serie B al termine del lungo cammino dei playoff di Serie C che servono appunto a stabilire il nome della quarta formazione che sarà promossa in Serie B dalla Serie C, aggiungendosi a Sudtirol, Modena e Bari. Si tratta di due piazze certamente molto importanti, per cui in ogni caso il prossimo campionato di Serie B si completerà con una formazione di ottimo livello, mentre fatalmente per chi dovrà restare in Serie C la delusione sarà piuttosto forte.

In attesa di scoprire se sarà il Palermo o il Padova ad essere promosso in Serie B, ricordiamo che i rosanero siciliani erano stati terzi nel girone C durante la stagione regolare, mentre il Padova si era inchinato al Sudtirol dopo una lunga battaglia nel girone A. Il rischio per la formazione veneta è quello di fermarsi sul più bello anche nei playoff, come peraltro era già successo un anno fa. Il rischio è quello di una sorta di maledizione, soprattutto se si vanno ad esaminare le combinazioni di risultati utili per stabilire se sarà il Palermo o il Padova promosso in Serie B.

PALERMO O PADOVA PROMOSSO IN SERIE B? I RISULTATI UTILI

Andiamo allora adesso finalmente ad esaminare più nel dettaglio la situazione di Palermo e Padova per scoprire con quali combinazioni di risultati uno o l’altro club sarebbe promosso in Serie B. Naturalmente ci sono molte più possibilità di essere promosso per il Palermo piuttosto che per il Padova, perché i rosanero hanno avvicinato la Serie B vincendo domenica scorsa la finale d’andata dei playoff di Serie C per 0-1 sul campo del Padova, mettendosi in una posizione di forza verso il ritorno, nel quale il Palermo godrà pure del fattore campo.

Di conseguenza, il Palermo sarà promosso in Serie B in caso di vittoria oppure di pareggio, perché naturalmente in queste possibilità sarebbe sempre in vantaggio nel punteggio complessivo sui 180 minuti. Il Padova avrà invece bisogno di una vittoria con almeno due gol di scarto per ribaltare la situazione ed essere promosso in Serie B. Infine, c’è naturalmente la possibilità di un successo esterno dei veneti ma con un solo gol di scarto: in questo caso, saranno necessari i tempi supplementari e, se la situazione di parità non dovesse sbloccarsi, anche i calci di rigore.











