Palermo Padova streaming e diretta tv/ Come vederla: da Rai 2, Sky a Eleven Sports (Finale Playoff Serie C)

DOVE VEDERE PALERMO PADOVA IN DIRETTA TV E STREAMING

C’è grande attesa per la partita tra Palermo e Padova, che decreterà la squadra promossa in Serie B. Un’attesa tale da far diventare un caso la finale di ritorno dei playoff di Serie C, visto che si disputa nello stesso giorno delle Elezioni Comunali 2022 e dei referendum sulla giustizia. L’appuntamento, fissato alle ore 21:15 e in programma allo stadio Renzo Barbera, richiamerà tantissime persone. Oltre al caos ai seggi, c’è stato pure il caso biglietti, finiti nelle mani dei bagarini. Nonostante ciò tutto sold out. Dove vedere dunque la finale playoff di Serie C? La sfida Palermo-Padova potrà essere seguita in diretta tv, oltre che video streaming, peraltro in chiaro. Andrà in onda, infatti, su Rai 2, ma gli abbonati potranno vederla anche su Sky ed Eleven Sports. Dunque, si tratta di un evento trasmesso su più canali.

DIRETTA/ Palermo Padova (Risultato 0-0) streaming video Raiplay: si gioca!

La Lega Pro, anche tramite il presidente Ghirelli, aveva anticipato che la partita sarebbe stata trasmessa in chiaro gratuitamente. Dunque, sarà visibile su Rai 2 in diretta tv e su Rai Play in diretta video streaming. Per quanto riguarda Sky, sarà trasmessa sul canale Sky Sport Calcio 202 e Sky Calcio 251, mentre il video streaming è garantito in questo caso da Sky Go. A tal proposito, disponibile anche One Football, oltre che su Eleven Sports, che ha acquistato i diritti online dell’intera stagione di Lega Pro.

PALERMO O PADOVA PROMOSSO IN SERIE B?/ L'ultima volta rosanero e i risultati utili

ORARIO PALERMO PADOVA: CAOS BIGLIETTI (E ELEZIONI)

Se avevate fissato come promemoria l’orario delle 21, dovete aggiornare leggermente il programma. Palermo-Padova, che era stata fissata inizialmente con il classico orario, è stata ospitata di 15 minuti, secondo quanto comunicato dallo stesso presidente della Lega Pro, Francesco Ghirelli. Cambia poco anche per chi ha polverizzato i biglietti messi in vendita dal Palermo per questa finale di ritorno playoff contro il Padova. Le ultime centinaia, messe in vendita nella giornata di ieri, sono state disponibili solo per pochi minuti. Dunque, lo stadio Renzo Barbera sarà strapieno. Saranno oltre 33mila i telespettatori allo stadio, compresi i 500 tifosi del Padova in arrivo dal Veneto. Il richiamo è importante, del resto la sfida deciderà quale tra le due squadre disputerà il prossimo campionato in Serie B. Un appuntamento così sentito che a Palermo molti presidenti di seggio avrebbero deciso di “disertare” per non perderselo. Se non saranno allo stadio, lo seguiranno in diretta tv o video streaming come tutti gli altri tifosi.

LEGGI ANCHE:

Palermo, caos elezioni per finale play off?/ "Presidenti seggi disertori per partita"

© RIPRODUZIONE RISERVATA