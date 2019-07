Palinsesti Mediaset 2019-20/ Canale 5, Italia 1 e Rete4: tutte le novità e conferme

Ieri sera sono stati annunciati i Palinsesti ufficiali di Mediaset: quale saranno le proposte di Canale 5, Italia 1 e Rete 4 per la stagione 2019-2020? Partiamo con la rete ammiraglia dove sono stati pienamente confermate tutte le trasmissioni del daytime: Mattino 5, Forum, Uomini e donne, Pomeriggio 5, Verissimo, Domenica Live. Naturalmente, per la gioia del pubblico femminile, restano al loro posto anche le soap opera: da Beautiful, Una Vita e Il Segreto. Confermatissimi anche i preserali: Caduta libera, Avanti un altro, The Wall e la novità condotta da Gerry Scotti, Conto alla rovescia. Per l’informazione, in quella fascia oraria ci sarà come di consueto il TG5 (che torna anche all’ora di pranzo) e il telegiornale satirico per eccellenza: Striscia la notizia. Proseguiamo con le golosissime proposte della prima serata, con alcune novità e tante conferme. Confermati: Tu si que vales, C’è posta per te, Amici, Temptation Island VIP, Live non è la d’Urso, Grande Fratello Vip, L’isola dei famosi e All together now. Per quanto riguarda le novità, spazio per: Amici VIP ed Euro Games (Giochi Senza Frontiere, con Alvin e Ilary Blasi). Per quanto riguarda le Fiction, in pista con: L’isola di Pietro 3, Rosy Abate 2, Made in Italy, Il processo, Oltre la soglia, Fratelli Caputo, Scomparsi, e Giustizia per tutti.

Palinsesti Mediaset 2019-2020: tutti i programmi

Dopo avervi elencato i programmi che andranno in onda su Canale 5, proseguiamo con i Palinsesti delle altre due reti di Mediaset. Su Italia 1 arriva “Freedom” che si sposta da Rete4. Spazio per il nuovo programma con protagonisti Pio e Amedeo dal titolo “Low Cost”. Torna sulla rete giovane, un programma che aveva appassionato il pubblico alcuni anni fa: “La Pupa e il secchione”, questa volta condotto da Paolo Ruffini. Per l’angolo delle novità, ci sarà nuovo programma con protagonista Diego Abatantuono in una sfida di comici, confermato il programma “Social” così come anche “Colorado”, “Tiki Taka” e due prime serate de “Le Iene”. Per quanto riguarda Rete4, confermati: Dritto e Rovescio, Quarta repubblica, Cr4 La repubblica delle donne, Quarto grado e Il Segreto, oltre a Lo Sportello di Forum, Stasera Italia e Fuori dal coro.

