Alle Olimpiadi di Parigi 2024 si susseguono continue gaffe. Dopo il salto con l’asta “doppia”, un altro incidente un po’ hot si è verificato sott’acqua durante la partita di pallanuoto Serbia-Ungheria. Ma cos’è successo? Durante la partita un’atleta si è aggrappato al costume di uno degli avversari e la telecamera ha inquadrato la scena: lui che gli sfila le mutande, facendolo rimanere quasi senza i boxer. Ironia della sorte, la telecamera subacquea stava riprendendo la partita di pallanuoto proprio da quella angolazione, con una scena che quindi ha raggiunto tutto il pubblico da casa.

DIRETTA/ Francia Spagna (risultato 1-3) video streaming Rai: Baena! (calcio Olimpiadi Parigi 2024)

Quella avvenuta durante la pallanuoto è una vicenda molto simile a quella di Anthony Ammirati, che come riporta Radio Deejay è stato eliminato per colpa di uno scontro tra l’asta e i suoi genitali, che non hanno permesso all’atleta di saltare come doveva. Il video ha fatto il giro del web con tanto di fermo immagine che dimostra l’ilarità della vicenda. Effettivamente, Anthony Ammirati, campione di salto con l’asta, passerà alla storia per la buffa sconfitta: era riuscito a passare l’ostacolo con tutto il corpo, tranne che con la sua virilità, che gli è costata la sconfitta facendo così cadere l’asticella.

DIRETTA LIVE OLIMPIADI PARIGI 2024/ Italia: Raffaeli e Pizzolato di bronzo, ma quanti quarti posti (9 agosto)

Pallanuoto, la sconfitta della Serbia: “Erano impreparati psicologicamente”

Un’olimpiade ironica questa, piena di clip subito trasformate in meme che ormai sono già virali sul web, che nelle ultime ore sta condividendo anche il video sulla pallanuoto. Oltretutto, l’incidente hot di Anthony Ammirati ha scatenato anche una proposta inusuale da parte di Daryn Parker, vicepresidente di un’azienda che gestisce un sito per adulti, tale CamSoda. Questi ultimi avrebbero offerto ben 250.000 dollari per registrare una diretta come mamma lo ha fatto, mostrando tutte le sue “doti”.

Per ora non si conosce ancora la risposta dell’atleta, ma di certo la sua reazione alla sconfitta è stata piena di disappunto, anche se ha attribuito la sconfitta ad un’inadeguata preparazione tecnica, senza mai citare quanto si riprende nel famoso video a rallenty. In ogni caso, il famoso atleta ha dichiarato che l’importante è stato divertirsi senza alcun stress. E ora torniamo alla pallanuoto, con un incidente simile ma che pare quasi una gag fatta apposta. Il tutto è avvenuto durante la partita che ha visto uscire vincitrice l’Ungheria, con una Serbia leggermente confusa soprattutto verso la finale e nonostante un buon inizio.

MEDAGLIERE OLIMPIADI PARIGI 2024/ Classifica, Italia a 32 medaglie con altri due bronzi! (9 agosto)