È costato caro ad Anthony Ammirati l’incidente hot nelle gare di salto con l’asta alle Olimpiadi 2024 di Parigi. L’atleta 21enne, che aveva effettuato i primi due salti senza problemi nel turno di qualificazione del gruppo A, al terzo da 5,79 metri ha avuto un “imprevisto” particolare, perché non ce l’ha fatta a causa di una sua parte del corpo, che ha fatto cadere la barra.

Nello specifico, quando ha effettuato il salto con l’asta, Anthony Ammirati non ha preso bene le misure, infatti quando si è girato ha colpito involontariamente la barra con le sue parti intime. In effetti, sono due i rischi durante queste gare: si può spezzare l’asta in volo o non si riesce a superare la sbarra, ma ora scopriamo che anche i genitali maschili possono rappresentare un ostacolo.

Il video, comunque, ha fatto il giro dei social ed è diventato virale sul web, dove ci sono già i meme su quanto accaduto, oltre a battute ironiche su ad Anthony Ammirati. C’è poco da ridere, però, per l’atleta francese, perché ha chiuso al 15esimo posto.

OLIMPIADI 2024, LA DELUSIONE DI ANTHONY AMMIRATI

«Se riuscirà a superare l’asticella di 5,75 m al primo tentativo, non sarà lontano dalla finale olimpica», aveva dichiarato Gérard Vialette, l’ex allenatore di Anthony Ammirati. Ma purtroppo nel primo grande evento senior della sua carriera sportiva, la gara di qualificazione olimpica di salto con l’asta, l’atleta francese non è riuscito a centrare il punteggio di 5,70 che sarebbe stato sufficiente per entrare tra i primi 12 saltatori con l’asta del mondo.

Ma ha fallito in tre occasioni, in particolare inciampando due volte su quell’asticella maledetta dopo aver superato 5,40 m e 5,60 m al primo salto. Nell’ultimo caso sembrava potercela fare, se non fosse stato appunto per le sue parti intime.

«Sono disgustato perché mi sentivo in gran forma. Vengo da un piccolo infortunio agli adduttori di grado di quindici giorni fa che mi ha impedito di completare la mia preparazione finale. Ho fatto quello che ho potuto, ma non sono riuscito a saltare in condizioni reali prima della gara. Oggi è stato l’unico giorno in cui ho potuto esprimermi al 100%», ha dichiarato l’atleta francese in zona mista.