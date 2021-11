Pallone d’Oro 2021, quote e candidati/ Messi favorito per distacco, poi Jorginho

QUOTE PALLONE D’ORO, CANDIDATI

Chi sono i favoriti per la vittoria del Pallone d’Oro 2021? Lo scopriamo con le quote dei vari bookmaker, che naturalmente si stanno scatenando circa il potenziale vincitore del premio che sarà rivelato e consegnato questa sera, lunedì 29 novembre. Il grande favorito, lo scopriamo subito, è Leo Messi: nonostante una stagione che con il club (il Barcellona, e il Psg per questi pochi mesi) gli ha riservato poche soddisfazioni, l’argentino è finalmente riuscito nell’impresa che gli è mancata per tutta la carriera, ovvero quella di portare la sua nazionale a mettere un trofeo in bacheca, ovvero la Copa America.

Con questo successo, Messi dunque è favorito per il Pallone d’Oro 2021 anche in nome del grande status che inevitabilmente si trascina molto più di altri calciatori: la Snai per esempio quota la sua vittoria a 1,35 volte la somma che deciderete di mettere sul piatto con questo bookmaker. Per dare un esempio Gigio Donnarumma, miglior giocatore degli Europei che ha vinto, arriva a 8,00 e paga chiaramente il fatto di essere un portiere (solo Lev Yashin lo ha vinto nel suo ruolo) ma incredibilmente a 8,00 troviamo anche Robert Lewandowski, che di Messi sarebbe il rivale più accreditato.

GLI ALTRI CANDIDATI AL PALLONE D’ORO 2021

Il polacco ha vinto la Bundesliga con il Bayern Monaco, ha timbrato il record di gol in Bundesliga per singola stagione e forse potrebbe vincere il Pallone d’Oro come “risarcimento” per l’anno scorso, quando il premio non fu assegnato; tuttavia arriva molto indietro nelle quotazioni, la Snai al secondo posto piazza Jorginho che arriva con una quotazione di 6,00 volte l’importo investito. Il centrocampista sarebbe il primo classificato andando a considerare i titoli di squadra: Champions League e Supercoppa Europea con il Chelsea, Europei con l’Italia.

Il suo però è sempre un nome che non ha scaldato moltissimo; in più, forse pesano davvero i due rigori sbagliati contro la Svizzera nelle qualificazioni Mondiali, che hanno obbligato la nostra nazionale a giocarsi il pass per il Qatar attraverso i playoff. Essendo anche stati recenti, magari potrebbero avere influito; forse no e lo scopriremo, ma intanto le quote per il vincitore del Pallone d’Oro 2021 ci dicono che Leo Messi appare davvero vicino al suo settimo riconoscimento in carriera.



