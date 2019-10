Pamela Barretta ed Enzo Capo/ Uomini e donne: “se non hai una fidanzata, che hai…”

Pamela Barretta ed Enzo Capo sono pronti per lasciare il trono over di Uomini e Donne. Seduta al centro dello studio nella nuova puntata del trono over di Uomini e Donne che si concluderà con la sfilata femminile, Pamela non nasconderà il suo entusiasmo per questa nuova conoscenza. Dopo la delusione vissuta con Stefano Torrese, infatti, la bellissima dama pugliese ha ritrovato il sorriso e la voglia di credere nell’amore. Dopo una breve frequentazione telefonica, Pamela ha così deciso di uscire con Enzo e la prima impressione è stata ottima. Lanciata nella nuova frequentazione, la Barretta, in studio, fa fatica a trattenere l’emozione che le trasmette il cavaliere, capace di farla sorridere e di donarle quella serenità che aveva perso. Tuttavia, Pamela non ha intenzione di dividere le attenzioni di Enzo con altre donne e vorrebbe avere l’esclusiva. Il cavaliere, però, annuncia di aver bisogno di un po’ di tempo per risolvere delle vecchie questioni. La Barretta aspetterà?

PAMELA BARRETTA ED ENZO CAPO: CONOSCENZA AL CAPOLINEA?

La conoscenza tra Pamela Barretta ed Enzo Capo avrà una brusca frenata per la richiesta del cavaliere che ha spiegato di aver bisogno di un po’ di tempo prima di lanciarsi totalmente nella frequentazione? Dopo aver lasciato la parola a Pamela, Enzo si lascia andare ad una tenera dichiarazione. “La guardavo da dietro e già mi mancava”, dice il cavaliere che, però, non riesce a conquistare la fiducia di Tina Cipollari che, pungente come sempre, commenta – “che frasi fatte”. Maria De Filippi, poi, torna sulla coppia. Pamela, così, racconta che Enzo le ha detto di aver bisogno di un mese e mezzo-due per capire se ha voglia di lasciare il suo mondo fatato. “Se una persona viene qui a corteggiare o a farsi corteggiare, dovrebbe essere libera da situazioni sentimentali”, commenta Gianni Sperti. “non ho detto che ho rapporti o relazioni“, si difende Enzo. “Che ha da sistemare se non ha una fidanzata? Tutte quelle che ti chiamano? Fai un gruppo su whatsapp e annunci che stati frequentando una persona. Non ci vogliono due mesi per avvisare“, sbotta Pamela

