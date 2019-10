Uomini e Donne/ Anticipazioni oggi 2 ottobre: Gemma come Rossella O’Hara (Trono Over)

Il trono over di Uomini e Donne torna in onda oggi, mercoledì 2 ottobre, con la terza ed ultima parte della nuova puntata. Dopo le lacrime di Ida Platano e la decisione di Anna Tedesco di chiudere una conoscenza, il trono over riparte proprio da Anna che finisce nuovamente sott’accusa per la sua amicizia con Giorgio Manetti. Gianni Sperti, infatti, punterà ancora il dito contro la dama non fidandosi delle sue intenzioni ed essendo convinto che con Giorgio il rapporto non sia totalmente amichevole. Dopo il capitolo Anna Tedesco, al centro dello studio tornerà a sedersi Pamela Barretta. La bellissima dama, chiuso definitivamente il capitolo Stefano Torrese, ha deciso di darsi una nuova possibilità accettando il numero di telefono di Enzo, un nuovo cavaliere che aveva notato sin dalla prima puntata. La conoscenza è iniziata nel migliore dei modi, ma nella puntata odierna, Pamela non nasconderà i suoi timori di fronte alla scelta del cavaliere di procedere a piccoli passa per alcune questioni del passato che deve risolvere.

UOMINI E DONNE, ANTICIPAZIONI TRONO OVER: LA SFILATA DI GEMMA E ANNA

L’ultima parte della puntata odierna del trono over sarà dedicata alla sfilata femminile. Il tema di oggi è “Red Carpet” e a sfidarsi saranno due dame storiche del parterre di Uomini e Donne come Gemma Galgani e Anna Tedesco. Dopo aver conquistato il secondo posto interpretando Marilyn Monroe, Gemma accetterà la sfida che le ha lanciato Anna Tedesco indossando i panni di Rossella O’ Hara. Anna, invece, indosserà un abito lungo ed elegante che metterà in risalto la sua figura. La scelta di Gemma scatenerà la reazione di Tina Cipollari che boccerà l’outfit e porterà Gemma a difedendersi con rabbia al punto da attaccare anche la decisione della Tedesco di sfidarla. Ne nascerà, così, una discussione tutta femminile tra Gemma e Anna che non si risparmieranno battute e frecciatine.

