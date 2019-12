Pamela Barretta “Fai schifo!”/ L’accusa: “Sei tutta rifatta!” (Uomini e donne)

Pamela Barretta è bella, felice e anche molto seguita nonostante l’addio a Uomini e donne, quale migliore oggetto di scherno e di accuse da parte degli haters? Sembra proprio che gli odiatori seriali non abbiano perso nemmeno tempo a Natale e per la bella dama è scoppiata la polemica tra chi l’ha accusata di essere rifatta, chi di aver scelto Enzo nonostante il suo comportamento, solo per i soldi, e chi addirittura la trova brutta e volgare. Una serie di commenti l’ha travolta in questi giorni e solo perché ha pubblicato prima delle foto al fianco di Tina Cipollari (in cui in molti la ritengono “irriconoscibile”) e poi con il cavaliere, ma le sue risposte? Sicuramente non sono da meno e chi l’ha seguita a Uomini e donne sa anche che la bella dama non le manda di certo a dire quando si sente punta nel profondo e così via ad un Festival di insulti che non sono mancati da nessuna delle parti coinvolte nella polemica.

PAMELA BARRETTA INVEISCE CONTRO GLI HATERS: “CAPRE!”

Proprio nel momento in cui un utente le fa notare che nelle qualità di Enzo c’è anche la ricchezza, Pamela Barretta è andata su tutte le furie chiarendo subito di non avere bisogno dei soldi del cavaliere di Uomini e donne per vivere e che, sicuramente, non ha niente di invidiare alle altre donne nemmeno in tema di fisico: “Se hai bisogno di soldi vai a lavorare invece di rompere le scatole agli altri, sei frustrata e infelice perché la gente felice non si comporta come te. Vorrei vedere il tuo fisico🤣🤣🤣 sicuramente fai schifo, ti saluto🤗 ho una vita felice io“. E poi ha concluso rispondendo ad una serie di utenti che le davano ragione: “Forse non sanno che nella vita il rispetto se lo vuoi lo devi anche dare. Capre….”.

