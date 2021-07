Pamela Barretta: “Un maniaco mi ha seguita in automobile”/ L’ex Uomini e Donne…

L’ex dama del trono over di Uomini e Donne, Pamela Barretta, sui social dove mantiene un contatto diretto con i fans, ha raccontato la spiacevole esperienza vissuta. La Barretta che è stata una delle dame più amate della storia del trono over di Uomini e Donne, infatti, ha raccontato di essere stata seguita da un uomo in automobile. Tutto sarebbe accaduto in pieno centro cittadino mentre la Barretta si stava recando dal parrucchiere. “Un maniaco mi ha seguita in auto in pieno centro, stavo andando dal parrucchiere e ho iniziato a correre“, ha esordito l’ex dama. La Barretta, spaventata, non è riuscita a cogliere dettagli utili per riconoscerlo. “Era straniero, non so dirvi altro.. Inizialmente avevo sottovalutato la cosa”, ha aggiunto.

Pamela Barretta, lo sfogo sui social

Quella provata da Pamela Barretta è stata una brutta sensazione che provano, ogni giorno, molte altre donne. L’ex dama del trono over non nasconde di aver avuto paura al punto che, in preda al panico, non è riuscita a prendere la targa dell’uomo che l’ha seguita. “Era una Jeep ma ho visto solo le iniziali della targa, sono ZA. Mi ha inseguita per parecchio tempo, per fortuna è finita bene“, ha aggiunto ancora sui social. Poi, rivolgendosi a tutte le donne che la seguono, ha concluso così: “Noi donne dobbiamo seguire il nostro sesto senso sempre, perché è infallibile. Anche io lo dovevo fare, sapevo di dover andare in macchina anche se il parrucchiere era vicino, invece alla fine non l’ho presa”.

