Pamela Camassa, compagna Filippo Bisciglia/ “Matrimonio? Non ci abbiamo mai pensato”

Pamela Camassa è la compagna di Filippo Bisciglia, l’ex concorrente del Grande Fratello oggi conduttore di Temptation Island 2020. La coppia sta insieme da ben 12 anni: un amore importante quello tra la showgirl toscana che recentemente abbiamo visto in gara proprio con il compagno nella prima edizione di “Amici Celebrities”. Una sfida all’ultimo volto che ha visto proprio la bellissima Pamela conquistare l’ambito trofeo. Intanto proprio in queste settimane la coppia è stata al centro di un clamoroso gossip su una presunta gravidanza. Del resto diverso tempo fa la Camassa aveva dichiarato alla stampa in merito alla possibilità di avere un bambino: “Filippo me lo chiede già da qualche anno, visto che lui adora i bambini, per cui sarebbe davvero un bravo papà. Fino a oggi sono stata io a non volerne ma credo che adesso sia arrivato il momento giusto per fare un figlio”. Un’indiscrezione che ha fatto sognare i tantissimi fan della coppia che, al primo segnale di un pancino sospetto, hanno gridato sui social all’arrivo di un bebè. Pamela Camassa è davvero incinta? Ecco come stanno le cose.

Pamela Camassa e Filippo Bisciglia: 12 anni d’amore

A smentire subito la notizia di una possibile gravidanza di Pamela Camassa, è stato il compagno Filippo Bisciglia. L’ex concorrente del GF6 sui social ha scritto: “mentre stavo pitturando il mio balcone mi sono cominciati ad arrivare tantissimi messaggi. I primi tra Gabriele Parpiglia e Diego Odello. Auguri, complimenti e stai diventando papà. Ragazzi, non è assolutamente vero. Non so perché abbiano scritto una cosa del genere, comunque smentisco questa cosa e vi mando un bacio grande grande a tutti”. Al momento quindi nessun bebè in arrivo per la bellissima coppia che si è conosciuta dodici anni fa a Cortina in occasione di un evento. Un incontro che ha segnato entrambi visto che da allora non si sono mai più separati. Se l’arrivo di un figlio al momento non è previsto, chissà che la coppia non possa presto convolare a nozze visto che la Camassa ha rivelato alla stampa: “siamo tutti e due credenti ma fino a oggi non ci abbiamo mai pensato. Stiamo bene anche così. Questo, però, non vuol dire che in futuro non andremo all’altare”.



