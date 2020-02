Pamela Camassa “Un figlio? E’ il momento giusto”/ “Filippo Bisciglia me lo chiede”

Pamela Camassa e Filippo Bisciglia potrebbero rinforzare ancora di più il loro amore a breve. In base a quanto dichiarato dalla bella e brava showgirl ai microfoni del settimanale di Riccardo Signoretti, “Nuovo”, i due potrebbero divenire mamma e papà nel giro di poco tempo. “Filippo me lo chiede già da qualche anno – le parole della stessa Camassa, vincitrice della prima edizione di Amici Celebrities – visto che lui adora i bambini, per cui sarebbe davvero un bravo papà. Fino a oggi sono stata io a non volerne, ma credo che adesso sia arrivato il momento giusto per fare un figlio”. Pamela e Filippo sono fidanzati da più di dieci anni, ma non si sono mai sposati. Il loro amore ha quindi superato il traguardo della decade, fra alti e bassi come ogni coppia, ma i due sembrano più affiatati che mai. I due non hanno fino ad oggi avuto bambini, ma chissà che a breve l’ex Miss Italia non possa mostrarsi con un bel pancione.

PAMELA CAMASSA E IL MATRIMONIO: “IN FUTURO…”

E chissà che dopo l’arrivo di un bel bebè non possa arrivare anche il matrimonio. A riguardo sempre la Camassa ha spiegato: “Siamo tutti e due credenti, ma fino a oggi non ci abbiamo mai pensato. Stiamo bene anche così. Questo, però, non vuol dire che in futuro non andremo all’altare”. Pamela e Filippo, come anticipato sopra, sono stati fra i grandi protagonisti della scorsa stagione televisiva, con la loro partecipazione ad Amici Celebrities. La coppia si è mostrata decisamente talentuosa soprattutto in ambito canoro, raggiungendo la finalissima, vinta poi dalla bella toscana dagli occhi verdi. Filippo è stato inoltre impegnato nella conduzione del “love reality” Temptation Island, su Canale 5, programma che ha un fortissimo seguito di pubblico, anche perchè i fan dello stesso Bisciglia sono davvero tanti. Un’esperienza, quella di Amici, che ha unito ancora di più la coppia, ormai pronta per un doppio grande passo: un figlio e il matrimonio.

