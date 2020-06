Pamela Camassa è incinta? Filippo Bisciglia presto papà/ Scoppia il gossip sul web

Pubblicità

Pamela Camassa è incinta del primo figlio? La showgirl è pronta a far diventare papà il compagno Filippo Bisciglia che ha più volte annunciato di voler diventare padre? Secondo alcune indiscrezioni riportate dal settimanale Nuovo Tv, Pamela Camassa sarebbe in dolce attesa anche se, per ora, non ci sarebbe ancora la conferma. Tuttavia, le recenti forme arrotondate della Camassa confermerebbero i rumors su una sua presunta gravidanza. Nell’ultima foto pubblicata su Instagram, infatti, Pamela indossa una maglia molto larga e, secondo alcuni followers, potrebbe essere il modo per nascondere un dolce segreto. Inoltre, sempre stando a quello che scrive il settimanale Nuovo Tv, Filippo Bisciglia potrebbe annunciare la prima gravidanza della compagna nel corso della prossima edizione di Temptation Island. Sia la Camassa che Bisciglia, tuttavia, per il momento restano in silenzio e non commentano.

Pubblicità

PAMELA CAMASSA E FILIPPO BISCIGLIA PRESTO GENITORI? LEI PRONTA PER AVERE UN FIGLIO

Pamela Camassa e Filippo Bisciglia stanno insieme da ben dodici anni. La coppia è una delle più stabili del mondo dello spettacolo ed ora sarebbe arrivato il momento di mettere su famiglia. Filippo Bisciglia ha sempre dichiarato di volere un figlio e Pamela, in un’intervista rilasciata ai microfoni del settimanale Nuovo, si era detta pronta a realizzare il desiderio del compagno. “Filippo me lo chiede già da qualche anno visto che lui adora i bambini, per cui sarebbe davvero un bravo papà. Fino a oggi sono stata io a non volerne, ma credo che adesso sia arrivato il momento giusto per fare un figlio”. Ora quel momento sarebbe finalmente arrivato. La conferma arriverà nelle prossime ore? I fans aspettano fiduciosi.



© RIPRODUZIONE RISERVATA