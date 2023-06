Pamela Camassa e Lo Cicero contro Helena, caos a L’Isola/ “Basta offendere le persone, sciacquati la bocca!”

Pamela Camassa e Andrea Lo Cicero contro Helena Prestes a L’Isola dei Famosi 2023: scoppia la lite!

Un vero e proprio caos quello che si è scatenato a L’Isola dei Famosi 2023 dopo alcune dichiarazioni di Helena Prestes. La modella ha avuto un forte scontro con Cristina Scuccia, da lei accusata di essere falsa. Helena ha però fatto di più, toccando l’ex vita di Cristina e dicendo di lei che non è suora ‘nemmeno nel cuore’ e che quella parte di lei è anzi morta. Parole che hanno fatto storcere il naso a Pamela Camassa e Andrea Lo Cicero, che hanno così affrontato la modella.

“Ci stai prendendo in giro dal primo giorno! – ha tuonato Pamela contro Helena – Hai detto delle parole bruttissime ma sciacquati la bocca prima di parlare delle persone! Non puoi offendere così. Tu offendi sempre!”

Andrea Lo Cicero contro Helena: “Basta offendere gratuitamente!”

Ha quindi proseguito Andrea Lo Cicero: “Sei finta come quello che hai addosso. – ha detto a Helena, che intanto se la rideva – Basta fare lo show! Ma fai l’attrice? Sì, fai anche la cantautrice, la produttrice…” L’attacco dello sportivo è poi proseguito in confessionale, dove ha spiegato anche il perché dell’ira nei confronti della concorrente: “È continuata tra noi la discussione perché una persona non si può permettere di offendere così, in maniera gratuita, uno di noi.” Proprio poche ore prima, Helena ha dato anche dell’infame a Lo Cicero, scatenando una serie di scontri che hanno infine coinvolto anche Marco Mazzoli.

