Pamela Camassa/ Fidanzata Filippo Bisciglia, il pubblico vuole anche lei a Temptation

La fidanzata di Filippo Bisciglia, Pamela Camassa, a Temptation Island 2019? Per ora nessuno ne ha parlato, ma sui social network il pubblico ha proposto questa possibilità. Sono in molti infatti quelli che la vorrebbero vedere al fianco del compagno nella trasmissione di Canale 5. E chissà che proprio come fece Simona Ventura a L’Isola dei Famosi anche il buon Filippo non decida di mettersi in gioco tanto da partecipare al programma tra qualche anno. Difficile immaginarlo ora così come è impensabile ipotizzare un debutto della Camassa al suo fianco. La sensazione però è che il reality show che mette in gioco le coppie potrebbe tornare protagonista ancora per diversi anni e questo non esclude la possibilità di vedere delle novità come questa. (agg. di Matteo Fantozzi)

L’augurio “Oggi doppio giorno speciale”

Amore a gonfie vele tra Pamela Camassa e Filippo Bisciglia. A dispetto dei rumors che ormai da anni, di tanto in tanto, suggeriscono che la coppia sia sul punto di lasciarsi, i due fidanzatini sono apparsi sui social sereni e, a poche ore dalla messa in onda della prima puntata di Temptation Island 2019, è proprio la Camassa a condividere gli auguri più affettuosi al suo fidanzato. Oggi, infatti, oltre a essere il primo giorno di messa in onda dello show, ricorre anche una festa speciale, il compleanno di Filippo Bisciglia. “Oggi doppio giorno speciale… il tuo compleanno – si legge sul profilo Instagram della showgirl – e questa sera la prima puntata di Temptation Island!”. Il messaggio è inoltre accompagnato da un selfie di coppia che immortala i due fidanzatini sorridenti e felici. E con la dedica, la Camassa spazza via anche tutti i pettegolezzi su una presunta crisi di coppia: il loro amore, dopo più di 11 anni, è ancora fortissimo.

I social: “Perché non vi sposate?”

Lo scatto pubblicato sui social da Pamela Camassa ha già collezionato oltre 14 mila like. Il suo messaggio di affetto non è infatti passato inosservato ai suoi fan e da molte ore non fa che attirare commenti di chi, per molti mesi, ha creduto che fra i due il rapporto fosse ormai al capolinea. “Siete una meraviglia, coppia stupenda, riservata, vera”, scrive una fan. “Tantissimi auguri, è sempre bello vedervi insieme”, aggiunge un’altra. E poi ancora una pioggia di complimenti: “Belli come pochi”, “Siete stupendi”. Qualcuno, però, non trattiene la curiosità e fra i commenti non può fare a meno di informarsi sulla reciproca volontà di convolare o meno a giuste nozze: “ma questo matrimonio quando si fa?”, e ancora: “ma perché dopo tanti anni di fidanzamento non vi sposate e con la bellezza che vi ritrovate fate un figlio? Che senso ha aspettare?”. La coppia replicherà alle domande dei loro follower?

“È una persona che lascia il segno”

Della passione che ancora li unisce dopo 11 anni d’amore, Pamela Camassa ha parlato qualche settimana fa nel corso di un’intervista nel salotto di Vieni da me, dove ha rivelato che Filippo Bisciglia, “oltre all’aspetto fisico, che ti colpisce, è una persona che lascia il segno”. Dello stesso avviso anche il conduttore di Temptation Island 2019, che nel medesimo salotto, qualche mese prima, ha confermato: “È l’unica, la donna della mia vita”. Dichiarazioni, quelle rilasciate dalla coppia, che sembrano scontrarsi con i loro rispettivi profili social, profili nei quali le foto di coppia scarseggiano e i messaggi d’amore, come quello pubblicato qualche ora fa dalla Camassa, sono riservati soltanto ai momenti speciali. Sarà la discrezione il segreto che rende la loro unione così longeva? “L’importante – ha ammesso Bisciglia – specialmente in una relazione lunga, è mantenere sempre vivo il rapporto”. Di seguito, lo scatto condiviso sui social.





© RIPRODUZIONE RISERVATA