Pamela Camassa, fidanzata Filippo Bisciglia/ “Non riusciamo a fare a meno di noi”

Pamela Camassa è la fidanzata di Filippo Bisciglia, conduttore di Temptation Island. Un grande amore quello che lega la coppia, tra le più belle del mondo della tv e dello spettacolo. I due sono fidanzati da circa 10 anni: il primo incontro è avvenuto in modo del tutto casuale sulle nevi di Cortina. Un momento particolare per la vita di Filippo reduce dall’esperienza del Grande Fratello e della relazione finita con Simona Salvemini. L’incontro con Pamela è come un fulmine a ciel sereno nella vita dell’ex GF che dalle pagine del settimanale Gente ha raccontato come la bellezza della modella l’abbia colpito. Tra i due è poi nato l’amore: un sentimento importante che li unisce da circa dieci anni, anche se non sono mancati dei momenti di difficoltà. A raccontarlo è stato proprio Bisciglia negli studi di Verissimo di Silvia Toffanin dove ha ammesso che hanno vissuto un periodo di crisi superato grazie alla forza del loro amore. ” Quando c’è l’amore si può superare qualsiasi ostacolo” – ha detto il conduttore di Temptation che è pronto anche a mettere su famiglia con l’ex modella.

Pamela Camassa mamma?/ "Un figlio con Filippo Bisciglia adesso sì"

Filippo Bisciglia: “Pamela Camassa è la mia famiglia”

Una storia d’amore bellissima quella tra Pamela Camassa e Filippo Bisciglia innamorati come il primo giorno. “Non riusciamo a fare a meno l’uno dell’altro” ha raccontato la Camassa interrotta poi dal compagno che ha sottolineato “anche se non abbiamo figli lei è la mia famiglia. Pamela è tutto per me, è la mia fidanzata, la mia migliore amica, la mia confidente, la mia badante!”. I due hanno condiviso insieme anche l’esperienza tv di Amici Celebrities che ha visto proprio la Camassa trionfare nel finale. Una vittoria festeggiata anche dal compagno che ha commentato. “è stata un’emozione grandissima, è come se avessi vinto anche io”. Che dire, un amore importante quello tra i due con Bisciglia che recentemente ha pubblicato una foto ringraziando ancora una volta la sua Pamela scrivendo “grazie che mi supporti e sopporti da tempo”.

