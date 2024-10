Tutto su Pamela Camassa, la fidanzata di Filippo Bisciglia

Se, per lavoro, Filippo Bisciglia racconta le emozioni delle coppie in crisi che partecipano a Temptation Island 2024 settembre, nella vita privata, vive da anni una bellissima storia d’amore. Accanto al conduttore, infatti, dal 2009, c’è Pamela Camassa, modella e showgirl che, con il suo sorriso, ha trafitto il cuore del conduttore che ha sempre vissuto in modo discreto e riservato la storia. Nonostante entrambi siano soliti condividere momenti della loro vita sui social, sono pochi i contenuti di coppia che regalano ai fan.

Pamela Camassa, chi è la fidanzata Filippo Bisciglia?/ Voci di crisi per la coppia

Tuttavia, Pamela e Filippo sono sempre molto presenti l’uno nella vita dell’altra supportandosi anche in tutte le scelte professionali. Pamela, in particolare, ha sempre seguito Filippo in Sardegna per le registrazioni di Temptation Island come ha fatto quando è tornata dalla sua avventura come concorrente dell’Isola dei Famosi

Pamela Camassa, la fidanzata di Filippo Bisciglia/ "Per un periodo ci siamo lasciati, ma..."

Pamela Camassa, silenzio social dopo la fine di Temptation Island 2024 settembre

Al termine dell’edizione estiva di Temptation Island, Pamela Camassa aveva espresso tutto il proprio orgoglio per il fidanzato Filippo Bisciglia lasciandosi immortalare con lui davanti al famoso falò del villaggio dove viene deciso il destino delle coppie. Per la fine di Temptation Island 2024 settembre, invece, la Camassa non ha pubblicato nè un messaggio, nè una foto e nè una storia su Instagram.

Silenzio assoluto da parte della Camassa che, tuttavia, potrebbe essere semplicemente impegnata in lavori che le impediscono di essere presente sui social. Nonostante le varie voci che parlavano di crisi, infatti, Filippo e Pamela hanno sempre dimostrato di essere follemente uniti e innamorati. Nonostante, dunque, dopo tanti anni insieme, non sia mai arrivato il matrimonio, la coppia è serena e molto complice vivendo la quotidianità lontano dai social. Insieme, Filippo e Pamela formano sicuramente una delle coppie più belle e amate del mondo dello spettacolo.

Pamela Camassa scaccia le voci di crisi con Filippo Bisciglia/ Foto con dedica da Temptation Island 2024!