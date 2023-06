Pamela Camassa “non partecipai al matrimonio di mia sorella, mi sento in colpa”/ Poi la sorpresa all’Isola!

Pamela Camassa e l’assenza al matrimonio della sorella: “Mi sento in colpa“

Una commossa Pamela Camassa ha parlato del rapporto speciale con sua sorella Manola, alla finale dell’Isola dei Famosi 2023. La naufraga ha ricevuto come regalo una fotografia, che descrive così: “È la foto del matrimonio di mia sorella. Purtroppo non mi ricorda niente, perché in quel periodo stavo lavorando e, non prevedendo di rimanere dentro quel programma per così tanto tempo, avrei dovuto pagare una penale molto alta, e quindi non ho potuto partecipare al matrimonio di mia sorella“.

Un rimpianto che si porta dietro, ma che pian piano sta riuscendo a superare: “Tutte le volte che vengo invitata ai matrimoni, ho sempre difficoltà ad accettare perché dico: ‘Sono andata a quel matrimonio, ma non sono andata a quello di mia sorella’. Però so che lei me l’ha perdonata. Mi sento tanto in colpa, è stato un giorno importante per lei, per la mia famiglia. Non ho potuto vedere mia sorella accompagnata da mio papà all’altare. Ero là presente con loro, ma non lo ero fisicamente, quindi mi sono persa un giorno molto importante“.

Pamela Camassa riabbraccia la sorella Manola: sorpresa in Honduras

Oltre al regalo, però, per Pamela Camassa è in arrivo una sorpresa ancor più speciale. Le viene infatti data la possibilità di collegarsi con la sorella Manola, che si finge nello studio dell’Isola dei Famosi 2023, ma in realtà si trova in Palapa, volata in Honduras apposta per riabbracciarla. Non appena sente dietro di sé le braccia familiari di sua sorella che la stringono, Pamela scoppia in lacrime. “Ilary avete fatto un miracolo, perché lei non si sposta neanche una notte da casa, non vuole lasciare le figlie da sole“, esclama.

Manola parla del rapporto speciale con sua sorella, elogiandola: “Sono sempre stata fiera di lei, lo siamo tutti a casa, però per me è una meraviglia, una forza della natura“. E anche la stessa showgirl le fa altrettanti complimenti: “Lei è la sorella perfetta, una donna speciale. Nata per fare la mamma e per fare la sorella, mi ha sempre dato consigli, è un’anima speciale“.











