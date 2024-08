Pamela Camassa di professione è modella e showgirl ma è conosciuta soprattutto per essere la storica fidanzata di Filippo Bisciglia, il celebre conduttore di Temptation Island, il reality show di Canale 5. Nella vita ha fatto un po’ di tutto. Sono lontani i tempi in cui, nel 2005, ha mosso i primi passi in tv grazie a Miss Italia. Ora, dopo la sua esperienza all’Isola dei Famosi, torna a Mediaset e come concorrente a Tilt, tieni il tempo, il programma estivo di Italia Uno condotto da Enrico Papi. Pamela Camassa sarà presente nella puntata di domenica 18 agosto.

Dicevamo, nel suo percorso in tv si è cimentata in diversi progetti. Sia come conduttrice che come attrice. Ad esempio è stata vista al cinema in Un’estate al mare dei fratelli Vanzina e nel 2016 ne I delitti del Barlume. Pamela Camassa si è fatta notare anche per aver partecipato a un’edizione di Tale e Quale Show su Rai Uno, per passare poi a giurata per Selfie e per l’unica edizione di Amici Celebrities. Nota, però, soprattutto per il legame con Bisciglia che, da sempre, è vissuto in sordina, lontano da gossip e pettegolezzi. La coppia però è molto affiata e, dopo anni di fidanzamento, ora sogna il matrimonio.

Pamela Camassa, un amore con Filippo Bisciglia lungo 15 anni

Vista dall’esterno sembra una storia di un romanzo d’amore bello e tormentato. Oggi, Pamela Camassa è felicemente legata al suo Filippo da ben 15 anni. In pochi sono a conoscenza del fatto che la showgirl è entrata nella vita di Bisciglia quando il neo conduttore era fidanzato con Simona Savemini. Una storia che era nata tra le mura della casa del Grande Fratello. All’epoca dei fai fatti era il 2006. E neanche a dirlo, Filippo era già in una relazione con Flora Canto. Nonostante le scenate di gelosia, la storia con Simona continua ma, all’improvviso, arriva Pamela Camassa.

I settimanali di cronache rosa rivelano che tra i due sarebbe scattato l’amore per puro caso in montagna. Fu un rapporto travolgente ma le carriere lavorative di entrambi erano d’intralcio. “Per un periodo ci siamo lasciati. Ma nella mia vita non avrei mai rinunciato a lei, che è il mio tutto”, rivela Bisciglia in una vecchia intervista su Fanpage nel rammentare la sua intromissione (per gelosia) quando Pamela Camassa aveva partecipato a La Talpa. Ora entrambi pensano a costruirsi una vita matrimoniale.

Pamela Camassa e il desiderio di allargare la famiglia

“Filippo me lo chiede già da qualche anno, visto che lui adora i bambini, per cui sarebbe davvero un bravo papà. Fino a oggi sono stata io a non volerne, ma credo che adesso sia arrivato il momento giusto per fare un figlio”, ha rivelato nel 2020 la showgirl a Fanpage. “Ho sempre desiderato questa cosa, il problema che mi sto ponendo è: ma non sono troppo grande adesso?”, si domanda. Eppure quel sogno di sposarsi, nonostante la Camassa abbia da poco spento le 45 candeline, non è svanito.