Pamela Camassa piange all’Isola dei Famosi/ “Partecipo per una mia rinascita”: lo sfogo

Pamela Camassa in lacrime all’Isola dei Famosi: lo sfogo

Sono trascorse due settimane dall’inizio dell’avventura dei naufraghi dell’Isola dei Famosi 2023 e in Honduras, tra consuete liti per il riso e prime conoscenze, i naufraghi iniziano anche a raccontare aspetti privati della loro vita e, in alcuni casi, commuoversi. È accaduto a Pamela Camassa, finita nel team degli ‘Accoppiados’, quando ha iniziato ad aprirsi al gruppo.

Dopo aver ammesso di aver deciso di partecipare all’Isola per una sua personale ‘rinascita’, Pamela è scoppiata a piangere. Così si è poi raccontata in solitaria alla telecamere dello show: “Ho 39 anni, più cresci e più diventi sensibile.” ha esordito. “Hai delle consapevolezze e io ho deciso di fare questa avventura, che non dimenticherò mai nella mia vita, soprattutto per una rinascita.” ha dunque ammesso durante lo sfogo.

Pamela Camassa: “Io all’Isola per una rinascita”

Pamela Camassa è pronta ad affrontare l’avventura all’Isola dei Famosi 2023 come un vero e proprio viaggio personale, quasi spirituale: “Oggi ho una consapevolezza diversa che devo da guerriera prendere in mano la mia vita come si deve, avevo bisogno anche di questo, di uno stimolo”, ha spiegato alle telecamere del reality in Honduras.

Ricordiamo che Pamela è la compagna di Filippo Bisciglia, che tornerà su Canale 5, proprio dopo l’Isola dei Famosi, con la nuova edizione di Temptation Island. Ospite a Verissimo prima della partenza, Pamela ha dichiarato: “Che cosa ne pensa Filippo della mia partecipazione all’Isola? Beh, è contento. Sa che è un’esperienza che volevo fare da tempo, mi appoggia a pieno”. E ancora: “Stiamo insieme da 15 anni, siamo cresciuti insieme, tra alti e bassi. È il mio compagno di vita, è tutto per me”.

