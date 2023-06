Pamela Camassa sbotta all’Isola: “Helena cambiata? Mi ha offeso senza mai scusarsi”/ “Non ci vado d’accordo”

Pamela Camassa contro Helena Prestes a L’Isola dei Famosi 2023: sospetti sul ‘cambiamento’ della naufraga

Il cambiamento di Helena Prestes a L’Isola dei Famosi 2023 non è stato ben accolto da tutti. La naufraga ha deciso di tornare nel gruppo, mostrandosi più propensa al dialogo, scusandosi poi con alcuni naufraghi. Pamela Camassa si è però detta non convinta da questo improvviso e veloce cambiamento di Helena. Pur dicendosi disposta a vivere serenamente con lei, Pamela ha ammesso di non voler avere a che fare con la naufraga, memore dei suoi insulti passati.

Helena Prestes, svolta all'Isola: torna nel gruppo e si scusa/ "È un'altra" ma spuntano dubbi: strategia?

“Ma perché ci devo andare d’accordo per forza? – ha tuonato Pamela chiacchierando con Marzo Mazzoli, fautore in parte del cambiamento di Helena – Fino all’altro ieri diceva che indosso una maschera, che sono falsa, me ne ha dette di ogni quando io non l’ho mai offesa! Ho sempre detto che non ci vado d’accordo, punto. Lei invece ci è permessa di offendermi e non mi ha mai chiesto scusa, ma non me ne frega niente, e io dovrei andare d’accordo con una persona così?”

Cristina Scuccia, dubbi su Mazzoli: "Amicizia con Helena? Lo fa per vincere l'Isola"/ "Strategia reciproca"

Pamela Camassa, scontro con Mazzoli per Helena

Chiaro il punto di vista di Pamela Camassa, che se l’è poi presa con Mazzoli: “C’è stato questo piccolo battibecco con Marco ma perché lui, fino all’altro ieri, gliene ha dette di ogni e poi oggi si comporta diversamente con lei.”, ha detto la naufraga in confessionale. Per lei avere oggi un rapporto d’amicizia con Helena è, insomma, quasi impossibile: “Io non riesco ad andarci d’accordo con Helena, vorrei che gli altri rispettassero la mia scelta come io rispetto la loro.” ha concluso.

LEGGI ANCHE:

Helena Prestes, crisi di pianto a l'Isola: "Faccio fatica a fidarmi"/ Mazzoli: "Sta cercando aiuto"

© RIPRODUZIONE RISERVATA