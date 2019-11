Pamela Camassa/ Bisciglia: “Al primo appuntamento era in tuta” (Maurizio Costanzo Show)

Pamela Camassa sarà accanto al suo compagno, Filippo Bisciglia, nella nuova puntata del Maurizio Costanzo Show. Reduce dal successo ad Amici Celebrities, dove è stata incoronata vincitrice, Pamela Camassa ha di recente ripercorso il suo primo provino nella scuola di Maria De Filippi quando, sconfortata dal livello di professionalità richiesto, ha rinunciato alla selezione. “Lo seguo da quando era Saranno Famosi, lo seguo da quando ero una ragazzina”, spiega la showgirl a Verissimo, “ho sempre sognato di partecipare, ma non è stato così”. Ha inizio con queste parole il racconto della sua prima, sfortunata, avventura nel talent di Maria De Filippi: “Ho sempre avuto la passione per la danza e per il canto, più per la danza, quindi sono andata a fare il provino ad Amici. Lì – ricorda la Camassa – mi trovo avanti a ragazzi della mia età che erano professionisti, ma ho detto proviamoci”. Le sue speranze, però, si sono scontrate ben presto con un’amara realtà, che l’ha costretta a fare un passo indietro e a rinunciare a quel sogno di una vita.

Pamela Camassa: “Amici? Dissi ‘non fa per me'” ma…

Pamela Camassa ricorda di aver superato il primo step dei provini di Amici con quella che oggi definisce semplicemente “fortuna”; nelle fasi successive, però, era richiesto un livello di professionalità superiore, durante il quale neanche la dea bendata sarebbe riuscita ad aiutarla: “il passo successivo era uno stage con Steve La Chance e in tre secondi dovevi imparare una coreografia. Lì – ricorda la fidanzata di Filippo Bisciglia – ho detto ‘non fa per me’, ho fatto finta di farmi male, ho pianto, ma non per finta, perché per me era una sconfitta personale e il pianto c’era veramente. Lui – svela la Camassa ricordando Steve La Chance – carinissimo, mi ha preso in braccio e mi ha portato dal dottore”. Oggi, però, Pamela Camassa ha avuto la sua rivincita, con una vittoria inattesa ma più che meritata nell’edizione dedicata alle celebrità.

Pamela Camassa e Filippo Bisciglia: primo appuntamento in tuta

Ospite questa sera al Maurizio Costanzo Show, Pamela Camassa potrà ripercorrere i dodici anni di amore che la legano a Filippo Bisciglia. È passato molto tempo, infatti, da quel bacio che i due si sono scambiati sulle note di un successo di Antonello Venditti, un bacio che nel primo appuntamento ha sancito la loro unione legandoli nel profondo. “È arrivata con la tuta, con la felpa, pensa che ragazza meravigliosa”, ricorda Filippo Bisciglia ripercorrendo la loro prima uscita. “Una fi*a come lei è arrivata con la tuta e il cappuccio. Siamo andati a mangiare ai Castelli, ci siamo fermati di fronte al panorama, c’era una canzone di Venditti, ‘Dalla pelle al cuore’, e ci siamo dati il primo bacio”. Oggi i due fidanzati non sentono il bisogno di convolare a giuste nozze, né di allargare al famiglia. A ricordare ad entrambi la profondità del loro amore è una quotidianità fatta di serenità e piccole cose, oltre a due tatuaggi che entrambi hanno impresso sui loro corpi.



