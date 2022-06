Pamela Petrarolo abbandona l’Isola dei Famosi 2022?/ Crisi di pianto dopo…

Pamela Petrarolo in crisi all’Isola dei Famosi 2022

Sta diventando durissima l’avventura di Pamela Petrarolo all’Isola dei Famosi 2022. Dopo aver perso la sfida al televoto, l’ex ragazza di Non è la Rai ha dovuto abbandonare la Palapa. Pamela, però, non è rientrata in Italia ma si è trasferita su Playa Sgamadissima dove pensava di poter continuare la sua avventura in compagnia. Ad attenderla, infatti, c’era Roger Balduino il quale, tuttavia, nel corso della scorsa puntata, per motivi medici, è stato trasferito in clinica. Oggi, nel corso del daytime, la produzione ha annunciato il ritiro di Roger che, a causa delle sue condizioni, non può più restare in Honduras.

Una notizia che è arrivata come un fulmine a ciel sereno su Pamela che, dopo aver letto il comunicato della produzione, è andata in crisi non trattenendo le lacrime e non nascondendo la paura di dover continuare da sola l’avventura sull’isola.

Pamela Petrarolo si ritira dall’Isola dei Famosi 2022?

Alle telecamere dell’Isola dei Famosi 2022, Pamela Petrarolo ha ammesso di temere la permanenza solitaria in Honduras. Pamela, infatti, ha spiegato di aver paura di stare da sola. “Mi aspettavo di tutto invece purtroppo è arrivata la notizia che non avrei mai voluto leggere“, ha detto Pamela dopo aver letto il comunicato della produzione. Dopo un primo momento di sconforto, la naufraga ha ritrovato l’entusiasmo annunciando di essere pronta ad affrontare da sola le difficoltà che incontrerà nei prossimi giorni.

L’ex ragazza di Non è la Rai, dunque, riuscirà a restare da sola sull’Isola o alzerà bandiera bianca nei prossimi giorni abbandonando volontariamente l’Isola? Il pubblico spera che la naufraga riesca a farsi forza arrivando fino in fondo all’avventura.

