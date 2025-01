Pamela Petarolo smaschera Zeudi Di Palma: cosa è accaduto al Grande Fratello

C’è qualcosa che non quadra nel rapporto tra l’ex Miss Italia Zeudi Di Palma e Helena Prestes, a sollevare il caso nella corrente edizione del Grande Fratello è stata Pamela Petrarolo, la gieffina ha raccontato ai compagni di gioco cosa è accaduto tra la ragazza e Helena Prestes, ormai rientrata a tutti gli effetti nella casa più spiata d’Italia. Pamela Petrarolo nelle scorse ore ha preso la parola, smascherando Zeudi Di Palma e raccontando un curioso retroscena sulla concorrente brasiliana, alla quale avrebbe dato della provocatrice nel programma di Canale Cinque:

Martina De Ioannon e Ciro Solimeno innamorati dopo Uomini e donne/ Web scatenato per la nuova coppia

“Noi ci abbiamo parlato con Zeudi, ci ha proprio detto che tu le piaci, su Helena diceva che è anche una provocatrice, era più lei che sotto le coperte” le parole dell’ex Non è la Rai che ha smascherato così la modella e compagna di gioco. Inoltre, Pamela Petrarolo ha ammesso che Zeudi non si fiderebbe totalmente di Helena Prestes, al contrario di quanto fatto credere fino a questo momento nel reality.

Umberto, chi era il padre di Alex Britti e malattia/ "Bipolarismo borderline, è andato peggiorando con l'età"

Zeudi Di Palma si è dichiarata con Helena Prestes: il colpo di scena

Si susseguono i colpi di scena nella casa del Grande Fratello, Zeudi Di Palma ha ammesso di nutrire un interesse molto speciale nei confronti di Helena Prestes, cogliendo la palla al balzo dopo il ritorno della brasiliana nel programma. L’ex miss Italia, dopo aver rifilato un due di picche a Javier Martinez, si è lasciata andare a una importante confessione nei confronti della compagna di gioco, ammettendo di nutrire un sentimento importante verso di lei:

“Quello che ho costruito con Javier, non è niente in paragone a quello che ho costruito con te. Il mio cuore mi porta da te, non da lui. Javier mi piace tanto come persona, fuori ho detto che era il mio prototipo estetico, ma se dovessi scegliere sceglierei te” le parole di Zeudi Di Palma nella casa del Grande Fratello.

Elisa Isoardi, dall'ex Matteo Salvini a oggi/ Nessun fidanzato e niente figli: "Per me diventare madre..."