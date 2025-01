Zeudi Di Palma e l’incontro con Helena Prestes

Zeudi Di Palma, dopo aver trascorso gli ultimi giorni con Javier Martinez con il quale ci sono stati abbracci e parole importante, ha riabbracciato Helena Prestes. Dopo aver scoperto di essere nuovamente una concorrente ufficiale del Grande Fratello, Helena è rientrata in casa dove ha visto tutto quello che è successo in sua assenza tra Javier e Zeudo. La modella brasiliana è apparsa confusa nel vedere quelle immagini e nell’ascoltare le parole che i due si sono detti di notte mentre trascorrevano del tempo insieme a notte.

Durante il confronto con Helena e Javier, su domanda di Alfonso Signorini, l’ex Miss Italia ha spiegato di stare bene con Javier ma di avere con lui un rapporto d’amicizia. Nessuna implicazione sentimentale, dunque, tra la Di Palma e il pallavolista argentina al punto che Zeudi, di notte, si è dichiarata nuovamente alla Prestes.

La dichiarazione di Zeudi Di Palma a Helena Prestes

Dopo la puntata, come da abitudine, tutti i concorrenti si sono ritrovati in cucina per mangiare. Zeudi ha approfittato di un momento di tranquillità per ritagliarsi del tempo solo con Helena e ribadirle il proprio interesse a cui, tuttavia, in tanti, nella casa, non credono dopo aver visto la clip con Javier.

“Quello che ho costruito con lui, Javier, non ha niente in paragone con quello che ho costruito con te, il mio cuore mi porta da te non da lui. Lui mi piace tanto come persona, fuori ho detto che era il mio prototipo estetico, ma se dovessi scegliere sceglierei te, mi hanno chiesto di scegliere e il mio cuore mi porta da te“, le parole dell’ex Miss Italia che, come ha raccontato a Signorini, ha fatto un passo indietro nei confronti di Javier, dopo aver ricevuto l’aereo dei fan che le consigliavano di seguire il cuore.

