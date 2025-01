Amanda Lecciso è finita nel caos dopo quanto successo con Helena Prestes. In seguito all’ormai famosissimo bollitore-gate sono scoppiate diverse polemiche sia da parte di Jessica Morlacchi sia da Pamela Petrarolo. Le due gieffine si sono dette deluse dal comportamento della sorella di Loredana Lecciso. Il motivo? Durante la bagarre per il pane, prima della sfuriata della Prestes, Amanda Lecciso avrebbe fatto la ramanzina a tutti eppure non avrebbe mosso un dito per fermare la lite furiosa.

Nelle ultime ore anche Pamela Petrarolo si è sfogata criticando la coinquilina per non aver agito prima del peggio. “Amanda si è poi alzata e ha fatto quella ramanzina a tutti…“, ha detto, “Ma io non l’ho trovata coerente…Lì la colpa era di tutti…“. L’ex Non è la Rai ha poi proseguito dicendo a tutti i concorrenti che Amanda Lecciso ha visto tutta la scena rimanendo totalmente in silenzio. Effettivamente, quando è stata mostrata la clip la sorella di Loredana è rimasta impassibile. Ma allora che senso aveva fare un rimprovero agli altri inquilini?

Pamela Petrarolo, la reazione di Amanda Lecciso dopo la critica dell’ex Non è la Rai, scontro velenoso

“Le ho detto ‘Purtroppo per te c’è stato in video che hai visto per 2/3 volte questo pane’…” ha detto Pamela Petrarolo: “Avevi davanti Jessica, fai un gesto…In quel momento non hai fatto niente neppure tu…”. L’ex Non è la Rai ha trovato totalmente fuori luogo il fatto che la sorella di Loredana sia sbottata in una ramanzina del genere, soprattutto perchè Amanda ha anche attaccato Jessica Morlacchi: “Tu stavi seduta lì e non hai reagito…E quando Jessica ha tirato fuori questa cosa mi sono sentita dire che aveva ragione…La vedo anch’io in questa modalità…”.

Pamela Petrarolo ha avuto un confronto acceso nelle ultime ore al Grande Fratello, dicendo che spesso non ha trovato il comportamento di Amanda Lecciso come trasparente, ma che anzi, in diverse situazioni (anche con lei) si è dimostrata un po’ “furba“. Oltretutto, l’ex Non è la Rai si è anche lamentata per non aver combattuto a sufficienza per Jessica Morlacchi e per essere stata invece “apparentemente” decisa nello scagliarsi contro i concorrenti dopo il caso Helena Prestes. Amanda Lecciso, a tutto questo ha reagito con tali parole: ““Vorrei il rispetto per una posizione che comunque ho preso, che vi piaccia o no, non ci sto più…“.