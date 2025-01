Pamela Petrarolo ha voluto commentare senza pietà la scelta di Jessica Morlacchi di lasciare il Grande Fratello. La decisione è stata presa dopo che Alfonso Signorini ha annunciato il tanto atteso provvedimento di questa settimana. Come ormai è risaputo la cantante ha litigato pesantemente con Helena Prestes tanto che quest’ultima ha messo in atto il famoso gesto del bollitore, ormai arcinoto ai fan del reality di Canale 5. Jessica Morlacchi non ha accettato di aspettare il verdetto del pubblico e ha fatto le valigie.

Pamela Petrarolo sbotta dopo il ritiro di Jessica Morlacchi dal Grande Fratello 2024/ “E’ stata una stron*a!”

Dopo la sua uscita dal reality, Pamela Petrarolo è sbottata, delusa dal comportamento dell’amica, uscita senza combattere dal Grande Fratello: “Jessica, se mi senti, sei proprio una stron*a! Hai mollato e non dovevi. Te l’ha detto anche tuo padre: ‘Chi si ritira dalla lotta, è una gran figlia di…’” ha detto l’ex Non è la Rai. Poi ha continuato facendo una personale analisi sulla scelta di Jessica Morlacchi, spiegando che la cantante non è assolutamente una persona cattiva, ma che da anni ha voluto a tutti i costi far parte del reality, con un esito totalmente inaspettato.

GF, la reazione di Jessica Morlacchi dopo i commenti pesanti di Pamela Petrarolo: messaggio criptico sui social

“Era entrata dentro nel modo più bello. Forte, divertente” ha commentato Pamela Petrarolo riguardo all’uscita di Jessica Morlacchi. Oltretutto non sono mancati i commenti sui flirt che l’amica ha avuto all’interno del Grande Fratello spiegando che in questo percorso ha proprio “svalvolato”, o come ha detto l’ex Non è la Rai, “le si è intrippato il cervello con gli uomini”. Pamela Petrarolo ha anche criticato fortemente la pseudo-relazione con Luca Giglio: “si è rovinata“, ha continuato, sostenendo che in questo percorso doveva viaggiare per sè stessa. Successivamente ha però giustificato il suo comportamento, dicendo che probabilmente da molto tempo Jessica ha bisogno di sentirsi amata.

Ma come ha reagito a tutto questo la Morlacchi? Dopo il lungo discorso e l’analisi puntuale di Pamela Petrarolo, la cantante non ha proferito parola ma ha fatto un gesto sul suo profilo Instagram. A seguito delle parole dell’amica ha ripostato un video in cui la Non è la Rai le confessava di volerle molto bene, accompagnato da un cuore rosso. Per ora Jessica Morlacchi non ha avuto altre reazioni e non ha rilasciato nessuna dichiarazione nè sui social nè a nessun altro.