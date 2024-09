Malore per Pamela Petrarolo al Grande Fratello 2024

Paura nella casa del Grande Fratello 2024 per Pamela Petrarolo che ha fatto preoccupare tutti i concorrenti con un malessere improvviso. Tutto è avvenuto dopo pranzo quando Pamela si è stesa per ricevere un massaggio rilassante da Shaila Gatta. Dopo pochi minuti dall’inizio del massaggio, però, Pamela ha cominciato a sentirsi male. “Sento che mi sta risalendo il pollo col riso”, ha esclamato l’ex di Non è la Rai. Poco dopo, la Petrarolo ha avuto un mancamento ed Eleonora Cecere ha provato a tranquillizzarla.

“Stai tranquilla, è tutto apposto“. In poco tempo, intorno alla Petrarolo si sono radunati gli altri concorrenti che hanno provato ad aiutare Pamela. “Segui il mio respiro, respira con calma, stai tranquilla“, le parole di Shaila Gatta. Luca Calvani: “Vuoi andare in bagno tesoro? Devi vomitare?“, ha concluso.

Prima di Pamela Petrarolo, malore anche per Eleonora Cecere

Prima di Pamela Petrarolo, anche Eleonora Cecere, negli scorsi giorni, ha accusato un malore. Dopo essere stata a lunga in bagno, Eleonora Cecere ha spiegato di avere un dolore allo stomaco. “Ha male forte alla pancia? Saranno state le troppe verdure? Quelle fermentano molto. Lei mangia abitualmente le zucchine e le carote?“, le parole di Enzo Paolo Turchi che ha provato a rassicurarla.

Dopo il malore, durante la notte, Eleonora Cecere ha rassicurato i coinquilini di stare meglio: “C’ho ancora un gran mal di pancia, sto male, è gonfia. E zitti che ora sto un po’ meglio. Fuori? No non posso uscire fa freddo, poi sto pure peggio“. Dopo pochi giorni di permanenza nella casa del Grande Fratello 2024, dunque, i concorrenti cominciano ad accusare malori, probabilmente dovuto agli orari sballati o a quello che mangiano. Fortunatamente, sia per Eleonora Cecere che per Pamela Petrarolo, si è trattato di un malore leggero senza alcuna conseguenza.

