Pamela Petrarolo/ “Pronta a tirare fuori la ‘Ramba’ in me a L’Isola dei Famosi”

Pamela Petrarolo ha dimostrato di essere una ragazza davvero molto sensibile a L’Isola dei Famosi 2022, risultando anche in seria difficoltà di fronte ad alcuni momenti di tensione. Ora però la ragazza ha deciso di dare una svolta profonda alla sua vita e ha deciso di lanciarsi con nuove convinzioni in questa splendida avventura. Su Playa Sgamadissima sono state molte le difficoltà, ma la ragazza non vuole di certo perdersi d’animo e anzi sta lottando per provare a imporsi con determinazione e grande voglia di fare. Per sentirsi meno sola ha deciso di truccare tre cocchi con capelli e occhi, dando loro i nomi delle sue tre figlie. Inoltre ha simulato una telefonata romantica con un conchiglione, dedicando al suo compagno un cocco a forma di cuore. E infine ha specificato: “Adesso tiro fuori la Ramba che c’è in me”.

Pamela Petrarolo e la prova del serpente honduregno

Pamela Petrarolo è la nuova arrivata e deve superare la prova del serpente honduregno, ma non riesce a prevalere e finisce al telelvoto flash contro Marco e Marialaura De Vitis a L’Isola dei Famosi. Purtroppo Pamela perde al televoto e deve lasciare la Palapa, ma prima di andarsene dà il bacio di Giuda a Marco Cucolo. Per Pamela non finisce qui, perché una volta raggiunta Playa Sgamatissima trova ad attenderla Marco Maccarini e Roger: per loro si apre un nuovo televoto per decidere chi salvare dei tre. Pamela supera il televoto con il 26% dei consensi, Marco Maccarini deluso abbandona per sempre l’isola. Roger deve lasciare Playa Sgamadissima per accertamenti medici e Pamela vive la sua avventura in solitaria con coraggio e determinatezza. La naufraga prova a superare la prima notte, la sua preoccupazione è non far spegnere il fuoco. Purtroppo durante la notte una forte pioggia scende sull’isola e la ragazza si risveglia la mattina con il fuoco spento. Incredula e abbattuta chiede allo Spirito dell’Isola di darle un piccolo aiuto.

Pamela Petrarolo, una nuova tecnica a L’Isola dei Famosi

Dopo aver tentato in tutti i modi di riaccendere il fuoco a L’Isola dei Famosi, ma senza risultato, Pamela Petrarolo prova ad aprire un cocco utilizzando la tecnica che ha imparato sull’altra spiaggia. Roger purtroppo si è dovuto ritirare dal gioco per problemi di salute e Pamela è sola su Playa Sgamatissima. In attesa di prepararsi per affrontare un’altra notte, cerca di sdrammatizzare cantando con lo sguardo rivolto verso il mare. La ragazza è spaventata per la presenza dei granchi e poi si è alzato un forte vento e decide di ripararsi nella capanna, coprendosi con una stuoia. Pamela per combattere la solitudine prende tre cocchi e gli adorna con occhi e capelli ribattezzandoli con i nomi delle sue figlie, poi con un conchiglione simula una telefonata e un cocco a forma di cuore lo dedica al suo compagno.

Il grande entusiasmo di Pamela Petrarolo

L’entusiasmo di Pamela Petrarolo lascia spazio allo sconforto quando per prendere un tronco si fa male alla mano, poi guardando i tre cocchi confida alle presunte figlie di sentirsi stanca e scoraggiata ma pronta a rifarsi. Lunedì Pamela dovrà affrontare il televoto e sfidare Lory o Estefania. Il pubblico si sta affezionando molto alla ex di Non è la Rai, a Playa Sgamatissima sta dimostrando di avere molto coraggio e determinazione. Non ha avuto il tempo nemmeno di ambientarsi che subito è stata spedita sull’isola a vivere la sua avventura. Al televoto lampo ha ottenuto una buona percentuale di consensi, non è detto che venga eliminata, i fan sperano che possa scontrarsi con Lory Del Santo così da decretare la sua vittoria.











