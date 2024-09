Pamela Petrarolo ricorda l’ex Non è la rai Francesca Di Ruberto

Tra i racconti nella casa del Grande Fratello Pamela Petrarolo ha colto l’occasione per esprimersi su una compianta ex amica, l’ex showgirl di Non è la Rai Francesca di Ruberto, venuta a mancare nei mesi scorsi a causa di un incidente che le è costato la vita, in una intervista rilasciata a Il Messaggero Pamela Petrarolo aveva rotto il silenzio così, rivelando come fossero i loro rapporti negli ultimi tempi:

Pamela Petrarolo, attuale concorrente del Grande Fratello, si è espressa così tra le colonne del quotidiano romano.”Purtroppo ci eravamo perse di vista.Con una trentina di ragazze, ex di Non è la Rai, ci sentiamo ancora via chat. Prima del Covid ci incontravamo, ogni tanto, per prenderci un aperitivo. Ma lei no, non la vedevo dalla fine del programma, non sapevo nemmeno che fosse diventata mamma” ha confessato Pamela Petrarolo riguardo al legame con Francesca Di Ruberto.

Grande Fratello, Pamela Petrarolo si emoziona rievocando l’amicizia con Francesca Di Ruberto

Gli anni trascorsi a Non è la Rai sono valsi tanto dal punto di vista della carriera, ma anche degli affetti per le ragazze che abbiamo visto in trasmissione. Pamela Petrarolo ha rivelato in una intervista di qualche tempo fa a Il Messaggero cosa la unisse alla collega Francesca Di Ruberto, volata via dopo un drammatico incidente, aggiungendo anche qualche curiosità sulla personalità della ragazza:

“Era curiosissima e si sedeva spesso vicino a me in studio, mi guardava, attenta, come se volesse rubare qualcosa con gli occhi. Veniva a vedermi alle prove, quando cantavo: alla fine mi abbracciava e mi riempiva di complimenti” le parole dell’attuale gieffina che sta mandando avanti il cammino al Grande Fratello con Ilaria Galassi e Eleonora Cecere.

