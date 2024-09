Siamo alle battute iniziali del Grande Fratello 2024; due puntate sono già andate e qualche equilibrio inizia già a prendere corpo, al netto di dinamiche che partono anche da questioni di cuore. Focus in queste ore su Shaila Gatta; la ballerina professionista è già entrata nel vivo del reality ed a quanto pare non si sta risparmiando anche dal punto di vista delle interazioni con i coinquilini. Come racconta Novella 2000, Shaila Gatta avrebbe rispedito al mittente l’interesse di Lorenzo Spolverato; ma non è tutto, successivamente avrebbe invece ammesso un interesse per Javier Martinez.

“Quando ti guardo sei bello, mi piace, sei un ragazzo sveglio e la pensi come me, parli come me. Da una parte sono attratta da tutto questo; però ora sono libera nello scoprire altre persone. Se ho una passione per Javier? Non lo so…”. Queste le parole di Shaila Gatta rivolte appunto a Lorenzo Spolverato in un confronto che non può che essere riassunto in un sibillino ‘due di picche’ per il concorrente del Grande Fratello 2024 da parte della ballerina.

Shaila Gatta ‘triangolo’ con Helena per Javier Martinez?

Stando alle parole di Shaila Gatta, emerge appunto un possibile interesse per Javier Martinez; sarà questo forse l’ostacolo tra lei e Lorenzo Spolverato? In attesa di scoprirlo in maniera chiara, uno spunto è offerto dalla chiacchierata tra la concorrente del Grande Fratello 2024 e Luca Calvani. “Lui non sa che a te piace” – ha affermato l’attore – “Però ha questa persona addosso…”. L’ultimo riferimento è ad Helena, possibile ‘avversaria’ in amore di Shaila Gatta.

Ma Shaila Gatta non demorde; il possibile interesse per Javier Martinez e l’altrettanto presunta ‘sfida’ con Helena non sono un ostacolo. “Vedremo, facciamo le cose con calma; qui c’è il tempo indefinito. Tu mi dici che lui ha questa che lo pressa, ma questa non è un problema mio…”. Non resta che attendere i prossimi risvolti per scoprire se l’interesse di Shaila Gatta per Javier Martinez avrà un seguito al Grande Fratello 2024.

