Pamela Prati “Angelo, mia anima gemella”/ “Ma non è il mio fidanzato! Sono single e…”

Nell’ultimo periodo Pamela Prati è tornata ad essere una donna serena grazie alla presenza di un uomo, Angelo del quale dice tra le pagine del settimanale Chi: “Sono gelosissima!”. I due stanno trascorrendo le loro vacanze insieme a Sabaudia ma al settimanale diretto da Alfonso Signorini l’ex showgirl ha voluto subito mettere le mani avanti: “Non è il mio fidanzato, sia chiaro”, dice. “Lui è la mia gioia, mi regala amore e bontà quotidianamente”. Angelo era inizialmente un suo fan ma dopo essersi incontrati i due sono diventati inseparabili. “Angelo c’è sempre stato”, ha svelato la Prati.

Ufficialmente, dunque, Pamela Prati è ancora single: “Mal che vada sposo lui”, scherza l’ex diva del Bagaglino, “almeno so che riempirebbe il mio quotidiano di attenzioni e premure meglio di chiunque altro”. Quella che sta vivendo per Pamela è una estate molto particolare durante la quale ammette di avere bisogno di distrazioni. Se ripensa alla sua terra, la Sardegna, non può che restare colpita dal dramma degli incendi: “Passo ore e ore al telefono con mia sorella che si trova in Sardegna e prego e piango”, svela.

La scintilla tra Pamela Prati ed Angelo è scoccata subito. E’ la stessa showgirl a spiegare come è avvenuto il loro incontro magico: “Lui è venuto a trovarmi al Bagaglino grazie ad un’amica comune. Ho sentito immediatamente una energia particolare. Da quel momento la nostra amicizia si è trasformata in un sentimento fortissimo”. Da quel momento Pamela sente di essergli grata: “Con lui non ho segreti, sono semplicemente Pamela”, commenta lasciando intendere come abbia trovato la sua vera anima gemella.

Angelo è un perfetto conoscitore del mezzo televisivo e la Prati non esclude, un giorno, di poter fare qualcosa insieme. Magari Pechino Express? “Ma anche una serie tv per Netflix”, commenta Pamela entusiasta che non intende più tornare sul celeberrimo Prati-Gate relativo all’inesistente Mark Caltagirone. “Oggi sono alla ricerca della felicità e con poche cose mi sto rialzando in piedi. Sì, lo ammetto, sono felice, ma lo dico a sottovoce, non si sa mai”. Ma oggi grazie al suo “Angelo in terra” sente di essere finalmente protetta dal male.



