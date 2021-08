Alfonso Signorini vs Raz Degan/ “GF Vip? Spazzatura è volere cifra folle per un mese”

Alfonso Signorini non ci sta e dopo le ultime indiscrezioni sulla presunta partecipazione al Grande Fratello Vip 6 di Raz Degan con tanto di smentita e controsmentita, a svelare come sono andate realmente le cose ci ha pensato direttamente il padrone di casa del reality. Tra le pagine del noto settimanale da lui diretto, Chi, Signorini rifila un punto definitivo alla vicenda mettendo alla berlina le presunte bugie di Raz. La sua mancata partecipazione al GF Vip 6 è ormai diventato un vero e proprio “caso” ma la sua versione va a scontrarsi con le parole del conduttore.

Era stato lo stesso ex vincitore dell’Isola dei Famosi a smentire la sua partecipazione al reality in partenza il prossimo mese su Canale 5 parlando di “fake news” ed usando toni molto duri nei confronti del programma condotto da Alfonso Signorini. Successivamente il blog televisivo DavideMaggio.it aveva svelato un retroscena: la trattativa per entrare nella spiatissima Casa c’è stata ma non sarebbe andata a buon fine per via della clamorosa somma di 500 mila euro chiesta da Degan per la sua permanenza di un mese soltanto. A quel punto Mediaset avrebbe deciso di rispedire al mittente la richiesta dell’ex modello.

Alfonso Signorini vs Raz Degan: la sua verità sulla mancata partecipazione al Grande Fratello Vip

Alla nuova indiscrezione però, Raz Degan ha ribattuto con una ulteriore smentita, questa volta sul maxi cachet: “500k?? Neanche per un milione! hahahahaha… La dignità non è in vendita e la spazzatura si dimostra un problema quotidiano… il giorno dopo c’è sempre una busta da buttare”, ha commentato nelle passate ore attraverso un post su Instagram, con tanto di hashtag “#fakenews”. Davide Maggio ha ribadito nuovamente la veridicità della sua iniziale indiscrezione ma ad intervenire è stato direttamente Signorini, attraverso le pagine dell’ultimo numero di Chi.

Rispondendo alla domanda di una lettrice che chiedeva lumi sulla presunta mancata partecipazione di Raz Degan al GF Vip, il conduttore ha voluto fare chiarezza definitiva asserendo: “Penso che la vera spazzatura sia volere parecchie centinaia di migliaia di euro per un solo mese di permanenza nella casa del Grande Fratello, come ha chiesto poche settimane fa il ‘signor’ Degan a Mediaset. Richiesta rispedita giustamente al mittente. A quanto pare tutti quei soldi avrebbero avuto il magico potere di ripulire tutta la casa… Cari saluti!”.



