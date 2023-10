Pamela Prati, dolore per la morte del nipote Alessio/ Pianto a Domenica In con la sorella Simonetta: “la amo”

A “Domenica In” Pamela Prati si racconta in tutto il suo passato familiare lasciando da parte per una volta tutte le polemiche su gossip, fidanzati e quant’altro: nel salotto di Mara Venier, la showgirl del “Bagaglino” ricorda il dolore per la morte del nipote Alessio.

«Non ci sono parole per esprimere il mio dolore per la tua perdita. Oggi si è spezzato totalmente il mio cuore togliendomi completamente il respiro», così aveva raccontato lo scorso giugno 2022 nell’annunciare la morte del nipote per una grave malattia, figlio della sorella Sebastiana Pireddu (la terza delle 4 sorelle Pireddu, dopo Caterina, Mara e Pamela stessa).

PAMELA PRATI E LA POESIA PER LA SORELLA SIMONETTA: “NON SMETTERE MAI DI SOGNARE”

Incomprensioni nel passato, liti familiari e una situazione non sempre semplicissima avevano portato Pamela Prati e la stessa Sebastiana a non trovarsi sempre in piena sintonia: ma il dolore per l’amato nipote Alessio e il legame comunque mai tranciato hanno avuto la meglio, con la sorpresa in pieno stile “Carramba” che Mara Venier regala all’amica Pamela Prati facendo comparire in studio la sorella Simonetta Pireddu.

«Sono cattolica e ho perdonato, non ho rancore con nessuno e le ho perdonate tutte», racconta Pamela in lacrime nell’abbracciare la sorella profondamente commossa, «Lei è la sorella che amo di più, sono molto legata a lei». «Mamma ci diceva sempre che non bisogna mai smettere di sognare», spiega Pamela Prati cantando la poesia da lei stessa scritta per l’amore della sorella che nel frattempo continua ad abbracciarla e consolarla, «non smettere mai di sognare e viviamo insieme!».

