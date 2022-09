Pamela Prati e Marco Bellavia amoreggiano al GF Vip?/ Nascosti dalle telecamere…

Pamela Prati e Marco Bellavia si appartano al GF Vip: ecco cosa si sono detti

Pamela Prati è una delle concorrenti più chiacchierate del Grande Fratello Vip 2022, e ieri è stata protagonista di un momento di sconforto. La showgirl svela di non vedersi bene nelle clip video, ma a consolarla ci ha pensato Marco Bellavia che non ha mai nascosto il suo interesse per la gieffina.

I due si sono appartati in un angolo del giardino coperto dalle telecamere e il conduttore, come riporta Biccy, dichiara: “Mi piaci tanto. Sai che così sei davvero bellissima? Te lo giuro! Tu truccata troppo? Ma che te frega, ma tu sei bella così. Ma chi se ne frega, tu sei così come vuoi essere. Tu sei bella così. Però non devi crearti la maschera perché c’hai paura. Devi essere di più, Pamela devi scoprirti di più. Devi avere quel coraggio e quello scatto. Perché nel momento in cui ti scopri di più…”

Pamela Prati, se in un primo momento aveva friendzonato Marco Bellavia, sembra averci ripensato. Nel corso della diretta ad indagare è proprio Alfonso Signorini che chiede alla showgirl se è interessata al conduttore; la gieffina risponde: “Mi interessa questo corteggiamento”.

Marco Bellavia dal canto suo dichiara: “Sono attratto. Pamela ha una storia da raccontare e mi piace molto, poi è bellissima. La sto conoscendo… Non è una dichiarazione d’amore però”. A questo punto, Signorini ricorda al conduttore che nel 2016 aveva inviato un messaggio in cui elogiava la bellezza di Pamela Prati. Dunque, sembra che l’interesse tra i due sia reciproco e potrebbe tranquillamente nascere una coppia al Grande Fratello Vip 2022. Si vedrà con il tempo, se son rose fioriranno.

