Pamela Prati ed Eliana Michelazzo/ “Vittime di ricatti dopo caso Mark Caltagirone?”

Pamela Prati ed Eliana Michelazzo potrebbero ora essere vittime di ricatti? L’interrogativo è stato lanciato da Marco Oliva, conduttore di Iceberg su Telelombardia. Proprio nella puntata di oggi, giovedì 4 luglio 2019, si occuperà del caso partito con lo scandalo dello sposo-fantasma Mark Caltagirone. «Stasera in esclusiva tutta la verità», ha anticipato il giornalista attraverso il suo account Instagram. Intanto continuano ad emergere dettagli e retroscena sullo scandalo dell’anno. Durante la conferenza di presentazione dei prossimi palinsesti Mediaset, Pier Silvio Berlusconi ha preso le difese di Barbara d’Urso per come ha gestito il caso. «I nostri programmi hanno preso qualcosa che nasce altrove – riporta Tvblog.it – e hanno portato alla luce e alla conoscenza di tutti i rischi che si possono correre se si vive nella bolla dei social. Se gli argomenti non interessano si può cambiare canale». Per il figlio di Silvio Berlusconi non si è sorpassato il limite, anzi evidenzia il lato positivo di questa vicenda: aver portato alla luce dei fenomeni pericolosi.

PAMELA PRATI ED ELIANA MICHELAZZO, NUOVE POLEMICHE…

Ma continuano le polemiche anche su Eliana Michelazzo, la cui presenza ad uno degli eventi per accedere a Miss Italia ha scatenato diverse polemiche e la reazione degli stessi organizzatori. Tutto è cominciato dopo che l’agente ha condiviso su Instagram una foto in cui appariva ad un evento con indosso un abito scintillante. «Stasera in giuria per la prima finale di Miss Sorriso Lazio 2019», ha scritto Eliana Michelazzo. E i follower hanno subito protestato. Il giornalista di Panorama Francesco Canino, ad esempio, ha subito chiesto spiegazioni alla manifestazione di Patrizia Mirigliani. Poi lo ha fatto anche un altro collega, Domenico Marocchi. Non è tardata ad arrivare la replica degli organizzatori del concorso che hanno spiegato che Eliana Michelazzo non è mai stata invitata a Miss Sorriso e non faceva parte della giuria. «Abbiamo già scritto ieri sera la signora in questione non era prevista e non è stata membro di alcuna giuria», si legge in un comunicato ufficiale. La manager era ospite di un evento che si era svolto poco prima, non di Miss Sorriso.

