Pamela Prati gela Marco Bellavia, “Cerco uomini non maschi”/ Fan indignati…

Marco Bellavia corteggia Pamela Prati ma lei frena: cosa è successo?

Pamela Prati è sempre più conquistata da Marco Bellavia. Nella casa del Grande Fratello Vip, gli altri inquilini si sono accorti dell’intesa evidente tra i due e stanno facendo di tutto per farli avvicinare. Marco Bellavia non ha nascosto la sua attrazione nei confronti della Prati e parlando con gli altri compagni di avventura ha rivelato: “Pamela? Fantastica perché è tutta da scoprire. Ieri l’ho spaventata perché volevo dormire con lei, lei avrà pensato ‘che vuole questo?”. Sembra però che l’attrazione di Bellavia nei confronti di Pamela sia nata prima ancora del reality. Il concorrente ha confessato alla Prati di aver monitorato spesso il suo profilo Instagram. Pamela Prati ha voluto saperne di più e gli ha chiesto: “Come mai guardi le mie storie?”. Marco Bellavia a quel punto ha risposto: “Sono 20 anni che guardo le tue storie”.

Marco Bellavia e Pamela Prati sempre più vicini/ La strana richiesta al GF Vip "Dovreste lasciarmi solo..."

Nella casa del Grande Fratello Vip, Marco Bellavia ricopre di attenzioni Pamela Prati che non sembra disdegnare affatto. Bellavia è convinto di essere l’uomo adatto per Pamela e si fa avanti: “Pamela tu devi ridere di più, devi sorridere di più tu hai bisogno di uno come me”. La Prati non è intenzionata però a cedere e dice: “Io cerco uomini, non maschi”. Dopo una iniziale reticenza, cosa succederà? Pamela Prati capitolerà ai piedi di Marco?

Marco Bellavia "Pamela Prati è speciale per il suo vissuto", c'è del tenero?/ Sui social i fan tifano...

Pamela Prati e Marco Bellavia, nascerà l’amore? I commenti degli inquilini del GF Vip

Marco Bellavia non si arrende con Pamela Prati. La showgirl ha varcato la porta rossa del Grande Fratello Vip con l’intenzione di rimettersi in gioco. Dapprima Pamela Prati ha voluto iniziare il percorso in solitaria senza dare troppa confidenza agli altri inquilini ma non l’ingresso di Marco sembra aver cambiato atteggiamento. Anche Spinalbese e la Lamborghini si sono accorti dell’interesse di Bellavia nei confronti della Prati e cercano di spingerlo a prendere la palla al balzo: “Si nota che c’è qualcosa. Che ne pensi di lei? Se tu ti basi sui rapporti che ci sono adesso tra i giovani, sono frivoli. Invece il suo sfuggire da te mi emoziona. Mi emoziona vederlo, vedere il suo sfuggire, che viene da te e poi sfugge. Me ne sono accorto di questa cosa vostra”, dice Spinalbese.

Giovanni Ciacci rivelazione choc su Pamela Prati al GF VIP/ "Ha picchiato Valeria Marini"

Ginevra Lamborghini è convinta che tra Bellavia e la Prati possa nascere qualcosa e commenta: “A Marco piace Pamela. Si vede che è interessato, lui dovrebbe essere sigle, sono carini insieme, lui le ruota sempre attorno, stanno sempre insieme”. A cercare la showgirl è soprattutto l’attore, che non perde l’occasione di farle complimenti e cercare un contatto. “È così bello abbracciarti, voglio rimanere così” esclama Marco stringendola forte.











© RIPRODUZIONE RISERVATA