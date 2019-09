Pamela Prati gira un videoclip/ “Corazón de vacaciones” parlerà di Mark Caltagirone

Pamela Prati si getta alle spalle il gossip degli ultimi tempi e si chiude in sala d’incisione per registrare una nuova hit. “Che ci fa Pamela Prati alla Pousada Beijaflor, il locale brasiliano di Milano Marittima? – si legge sulla pagina Instagram di Spy Magazine – La showgirl sta girando un videoclip musicale, in uscita a ottobre, dal titolo ‘’Corazón de vacaciones””. A quanto pare la canzone sarà ispirata alle sue ultime vicende amorose. “Dopo tante delusioni, mando il mio cuore in vacanza”: così canterà la Prati. Accompagnata dal manager Gianni Baldisserri. Il videoclip è prodotto da Mauro Catalini e Maurizio Nari, che cura anche la regia assieme a Giampaolo Mai. La showgirl sarda sta lavorando al progetto ormai da molto tempo, specie dopo le ultime tormentate vicende amorose e il quasi matrimonio con un marito “fantasma” di nome Mark Caltagirone. Sul web pare che la notizia non sia stata accolta con molto entusiasmo: “Patetica si sapeva che tutto lo schifo che ha creato serviva solo per rilanciarla! peccato che lo ha fatto in un modo veramente sporco vergogna”, si legge. E ancora: “Ma chi crede più a questa…. patetica”.

Pamela Prati dimentica il passato con la musica!

Nel frattempo, se Pamela Prati vuole gettarsi questa storia alle spalle, le ex socie in “affari” cercano di potere riprendere i contatti con lei. Eliana Michelazzo per esempio, le ha appena scritto una missiva tra le pagine di DiPiù: “Non accetto l’idea di aver perso la tua preziosa amicizia per accuse ingiuste. Incontriamoci, guardiamoci negli occhi. Insieme possiamo risorgere dalle nostre ceneri. Siamo state due vittime di un disperato bisogno di amore”, ha scritto l’ex manager. Donna Pamela Perricciolo invece, intervistata da Esclusivo TV, è stanca di prendersi tutte le colpe: “Tutti pensano che ci sia qualcosa di costruito per il patto di riservatezza che avevamo firmato. Per chi dice che ha organizzato tutto Donna Pamela: io questo patto me lo sono visto arrivare sulla scrivania. Eravamo io e Pamela e ci ha chiamato Eliana dicendo: “Venite dal mio avvocato”. Pamela Prati non lo voleva firmare, ma l’avvocatessa ha detto che serviva per tutelare tutte e tre. L’abbiamo firmato”.

