Pamela Prati ha un nuovo fidanzato?/ La showgirl pubblica una foto con l’uomo misterioso

Pamela Prati si fidanza? La foto con l’uomo misterioso

Pamela Prati ha chiuso la conoscenza con Marco Bellavia, con il quale una storia d’amore non è mai davvero incominciata. Tra i due sembravano esserci tutti i presupposti, ma a quanto pare l’ex showgirl del Bagaglino ha optato per un uomo giovane e aitante. Di chi si tratta?

L’ex concorrente del GF Vip, ha pubblicato sui social una foto in dolce compagnia di un uomo misterioso. Lui è di spalle, muscolo e con un codino abbastanza lungo: “Ho sognato di te come si sogna della rosa e del vento” scrive il volto televisivo che lascia intendere aver iniziato una nuova relazione. In molti i commenti sotto la foto dell’uomo misterioso il cui volto rimane celato: “Da dietro non è niente male” commenta Cristina Quaranta, mentre Manila Nazzaro aggiunge un bel cuore rosso. Dunque, chi è la nuova fiamma della Prati? Si attendono future dichiarazioni o esternazioni da parte della showgirl.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Pamela Prati (@pamelaprati)

Pamela Prati, ai microfoni de La Verità, ha della permanenza in collegio dove ha trascorso buona parte della sua infanzia: “Prima di venire a Roma, ho passato parte della mia infanzia in collegio, quindi non ho potuto studiare per problemi economici perché eravamo tanti figli. Un’infanzia un po’ rubata. Ero un’adolescente ricca di sogni che voleva riscattarsi da questa vita che già da piccola era stata ingiusta. Guardavo in televisione Raffaella Carrà: era il mio mito, insieme alle gemelle Kessler“.

E ancora: “Quando sono venuta a Roma facevo la commessa in un negozio di abbigliamento, in un vicoletto a via Della Croce, per guadagnarmi da vivere. Come in un film entrò, insieme ad Anita Ekberg, Alberto Tarallo, che sarebbe diventato il mio agente, mi vide e mi disse: “Ma tu sei sprecata qui!”. Feci un provino, perché all’epoca si facevano i provini prima di essere reputati idonei“.











